La cabale des dévots contre Gérard Depardieu

Par Eric Delcroix, juriste, essayiste et écrivain, auteur de Droit, conscience et sentiments ♦ La grande presse crie haro sur Gérard Depardieu, qui serait coupable d’avoir tenu des propos grossiers et vulgaires contre les femmes, occasion pour quelque fouille-merde et pour les perroquets l’ayant relayé à l’envi, d’exprimer un goût pervers pour la délation. Délation devenue, il est vrai, vertu républicaine depuis que des lois (Pleven, Fabius-Gayssot et Perben II) l’ont institutionnalisée, à partir de 1972. Cette nouvelle cabale des dévots justifie que l’on prenne la défense de l’acteur. Question de mesure, question de principe.

Vie privée et mauvais goût

Tels que les faits transparaissent à travers leur couverture médiatique, il apparaît que Gérard Depardieu aurait tenu, en privé mais sous l’œil indiscret d’une caméra, voire d’un simple téléphone portable, des propos vulgaires à l’encontre des femmes. Propos évidemment grossiers et détestables, mais comme on peut certainement en entendre dans des salles de garde, ou proférés par des adolescents boutonneux dans une cour de récréation de collège. La vidéo indiscrète, en de telles circonstances, nous rappelle à point nommé qu’Orwell et son 1984 sont dépassés à l’ère du numérique : de nos jours l’État n’a même plus besoin de nous espionner, l’usage compulsif des smartphones permettant en continu des dénonciations mutuelles fréquentes et inopinées des faits et gestes les plus incongrus de tout-un-chacun.

Mais, il est malheureusement vrai, que les lois et la jurisprudence, en rupture avec le legs positif des Lumières (1), tendent à rétablir l’inquisition des consciences et à nous sommer de justifier de nos intentions subjectives, arrière-pensées ou fantasmes.

Mais les esprits de plus en plus dévoyés évoluent fâcheusement dans le même sens, celui du nouvel ordre moral venu d’Amérique. Le scandale n’est plus arrêté par la sphère de la vie privée, laquelle pourtant n’est sans aspérités et débordements que dans les discours des tartuffes, ces dévots que moquait Molière… Saperlipopette, seule la Vierge a été conçue sans péché, non ?

La lâcheté des dévots à l’heure du wokisme

Comme dans l’air de la calomnie du Barbier de Séville, où « le pauvre diable est menacé comme un coupable », aujourd’hui, par le fait, le pauvre diable s’appelle Depardieu à qui l’on reproche de ne pas être un saint ! Envieux, jaloux et tartuffes sont légion, eux qui « portent dans le cœur leur poison » (toujours l’air de la calomnie) et prospèrent, comme au temps de la cabale des dévots, portés par la vague woke et la lâcheté sans complexe célébrée par la morale puritaine décadente. Aujourd’hui, la délation est effectivement ressentie comme une vertu, soutenue par des ligues légalement agréées, toujours à la recherche d’un pauvre diable.

Sans temps de réflexion ni mesure, notre dévote ministresse de la Culture, Rima Abdul Malak, choisie non sans pertinence par un président pour qui « la culture française n’existe pas », et dont elle était précédemment la conseillère, a annoncé qu’elle entendait ouvrir une procédure disciplinaire pour retirer sa Légion d’honneur à Gérard Depardieu. Et ce avec un manque de tact très sûr, puisque sans même en informer le grand maître éphémère de l’ordre de la Légion d’honneur, Emmanuel Macron ! Écœurant, mais dérisoire : le nom et l’œuvre de l’évanescente Abdul Malak seront vite oubliés, alors que nous reverrons les films du diable de rencontre encore et toujours. Quant aux dévots du musée Grévin, ils ont fait savoir incontinent, urbi et orbi, qu’ils retiraient de l’exposition publique la statue de cire de l’acteur ; ils sont l’illustration de la vulgarité de l’époque, bien plus vulgaire que les propos objets d’un scandale subalterne. La chasse aux statues des immoralistes est un marqueur typique du nihilisme woke.

Un tel empilement de conformisme woke et de lâchetés revendiqués, au prix de l’évanouissement du sens commun, sont un appel à la révolte. En France peut-on trouver plus grossières, lourdes et vulgaires que ces années Macron ?

A côté de ce désastre national, les délires ponctuels, vrais ou supposés, de l’acteur ne devraient tout simplement pas constituer un objet de débat.

Éric Delcroix

22/12/2023

1 – Que je défends quant à leur apport au droit.