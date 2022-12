Forum de la Dissidence. Face au système Macron : révolte, combat et espoir

Par Jean-Yves Le Gallou, président de la Fondation Polémia

Madame, Monsieur, chers amis de Polémia,

Le constat est amer : Emmanuel Macron met en danger la France que vous et moi aimons. Dans son système autoritaire, les citoyens sont fliqués, les vrais patriotes sont harcelés par la justice, dénoncés par les gauchistes et harcelés par les antifas.

Aujourd’hui, vous en avez conscience, être un patriote, c’est être un dissident, et les dissidents ont leur rendez-vous.

Comme chaque année, la Fondation Polémia organise la grand messe des patriotes : le Forum de la Dissidence.

Le 3 décembre prochain, je vous invite à venir écouter des intervenants de grande qualité sur un sujet qui nous concerne tous au premier chef : comment faire face au système Macron ?

Vous aurez l’occasion de rencontrer et de discuter avec les personnalités que vous avez vues dans les médias défendre inlassablement la France et ses valeurs. Ces intervenants vous donneront des conseils pratiques pour prendre en main la dissidence face à Macron et à ses sbires.

Nicolas Demade donnera des clefs pour combattre l’endoctrinement de vos enfants dans l’école tout près de chez vous ; Jean-Eudes Gannat expliquera comment contrer les persécutions politiques qui peuvent un jour vous frapper ; Damien Rieu explorera les solutions face au changement de peuple et à l’islamisation de votre ville ou de votre quartier ; Thaïs d’Escufon vous parlera de la censure et des façons de l’éviter ; Pierre Gentillet vous dira comment vous positionner face à l’État de droit.

Pour s’inscrire au 8e Forum de la Dissidence : https://my.weezevent.com/8e-forum-de-la-dissidence-polemia-faire-face-au-systeme-macron

Jean-Yves Le Gallou

02/12/2022