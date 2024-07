Marine Le Pen, Donald Trump : même combat ?

Christian Baeckeroot, ancien officier, expert-comptable, qui fut conseiller municipal de Tourcoing, conseiller régional du Nord de 1992 à 2010 et député FN de 1986 à 1988, se livre ici à une facétieuse mais profonde comparaison entre Marine Le Pen et Donald Trump.

Une petite musique apparaît dans la « médiasphère ». Après un écho sur la Toile, c’est dans une interview d’une demi-heure avec Nicolas Conquer (ancien porte-parole de Trump en France et récent candidat LR-RN aux législatives) consacrée à l’attentat contre Donald Trump qu’un autre site termine sa présentation par la question : Donald Trump, Marine Le Pen, même combat ?

La question peut être intéressante et mérite un premier examen.

Trump comme Marine Le Pen captent un ancien électorat ouvrier en déshérence

Pour Trump, il s’agit notamment de cinq États de la « ceinture de rouille » (Rust Belt), qui sont également parmi les États « indécis » (swing states) : Pennsylvanie, Ohio, Michigan, Wisconsin et Iowa.

Pour Marine, c’est en particulier le Nord-Pas-de-Calais, même si, dès les années 90, le Front national avec Jean-Marie Le Pen mobilisait ce que Libération appelait le « gaucho-lepénisme » et recueillait à Roubaix-Tourcoing 30 % des voix, voire 40 % dans certains quartiers.

En revanche, les méthodes suivies par Trump et Marine sont totalement différentes

Trump ne se soumet jamais aux interdits du « politiquement correct » de « l’État profond ». On peut même estimer qu’il joue la provocation.

Trump ne lâche jamais ses partisans.

Marine, depuis que son père l’a installée à la tête du FN – aujourd’hui RN –, a une seule règle : la dédiabolisation, quitte à condamner avec éclat son père.

Marine et Bardella traquent le moindre propos susceptible d’être attaqué et excluent séance tenante ceux que Bardella dénonce comme « brebis galeuses ».

Trump et Vance invoquent Dieu, Marine et Bardella la République

En formant un ticket avec J.D. Vance, sénateur de l’Ohio, catholique engagé, défenseur des valeurs familiales, opposé à l’avortement et au mariage homosexuel, Trump renforce son ancrage dans l’Amérique traditionnelle qui est en pleine réaction contre le wokisme et les lois sociétales, avec, au contraire, la défense de la famille.

Marine Le Pen et Bardella n’ont, pour l’instant, que des positions totalement opposées à celles du ticket Trump-Vance :

Marine et la majorité du groupe RN à l’Assemblée nationale ont voté pour l’inscription dans la Constitution du « droit à l’avortement », ouvrant la voie à la suppression de la liberté de conscience pour les médecins et l’ensemble du personnel médical ainsi que la liberté d’opinion pour tout citoyen d’émettre un avis sur ces sujets.

Bardella et le groupe qu’il préside au Parlement européen n’ont pas voté contre l’inscription du « droit à l’avortement » dans les « valeurs fondamentales de l’Union européenne », alors que tous les autres députés du groupe I.D. dans lequel ils siégeaient votaient contre.

Christian Baeckeroot

25/07/2024