Fight ! La France cherche un Trump, désespérément

L’image a fait la une du magazine Time et le tour du monde par la même occasion. On y voit Donald Trump se relevant de son attentat, le visage en sang et levant le poing en signe de défi, sur fond de bannière étoilée. L’image est un chef-d’œuvre du genre, mais elle contient aussi un message politique fort. Le poing levé a ainsi été repris lors de la convention républicaine qui a suivi, accompagné du slogan « Fight » : lutte, combat, bataille en français. Un cri qui horrifie les journalistes français, ce qui est bon signe.

Fight ! La politique est un combat

Car ce poing levé n’est pas le poing de la gauche qui symbolise depuis le XIXe siècle l’appel à la haine sociale et à la lutte des classes.

Non. C’est le poing du refus de la fatalité qu’incarne le parcours politique atypique de Donald Trump. Et c’est le poing de la lutte contre l’État profond. Fight ! On ne doit pas faire preuve de naïveté mais de détermination, car la politique est aussi un combat. Et parce que nos adversaires sont prêts à tout.

Il s’en est fallu en effet de quelques millimètres pour que Trump échappe à la mort.

Cela tient du miracle pour certains, comme pour l’attentat contre saint Jean-Paul II en 1981.

Donald Trump s’est donc presque relevé d’entre les morts pour marcher victorieusement vers son second mandat, ce dont de moins en moins de gens doutent désormais aux États-Unis, pays qui reste encore religieux dans ses fondements, malgré la décadence de ses mœurs.

La fortune sourit aux courageux

Fight ! Trump incarne ceux qui ne s’avouent jamais vaincus, qui ne s’excusent de rien et qui ne cèdent rien. Donc ceux qui sont forts.

Et, comme par hasard, les balles n’ont pas plus d’effet sur lui que les juges, les journalistes ou la diabolisation.

Tout a été tenté contre lui mais rien n’a réussi à ce jour. La fortune sourit aux audacieux, disaient les Romains : Audaces fortunat juvat. Elle sourit aussi aux courageux.

« Oui, mais a-t-il de la chance ? », demandait Napoléon à ceux qui lui proposaient une nomination d’officier général. Car sans la chance on n’arrive à rien.

Fight ! Une leçon à méditer

Fight ! Voilà une leçon que ce qui reste de la droite en France ferait bien de méditer.

Ne rêvons pas : Trump ne se battra pas pour nous mais pour les États-Unis et il a bien raison : l’avenir est aux nations, aux peuples et aux civilisations. Pas aux mondialistes, qui sont les mêmes des deux côtés de l’Atlantique : bavards, la tête dans les nuées, hypocrites, menteurs, intéressés, nihilistes, violents et belliqueux.

Hélas ! en France, nous n’avons produit aucun Trump, mais des Macron, des Attal et des Le Maire à la pelle.

En 2023, la France était troisième au classement mondial UBS-Crédit Suisse pour le nombre de milliardaires : mais aucun ne brave les balles dans l’arène politique comme Trump.

En France, on manque non seulement de pétrole mais surtout d’hommes courageux, qui ne se complaisent pas dans la défaite, le dénigrement ou la prudente influence.

Cherche un Trump désespérément

Plus de 11 millions de Français viennent de se faire insulter et voler leur victoire électorale par la macronie et ses magouilles politiciennes avec la gauche et LR. Et l’on viole de plus en plus ouvertement le prétendu « État de droit » et singulièrement la constitution : que ne fera-t-on en 2027 ?

Pendant que notre pays s’enfonce dans le chaos puisque l’agenda est de rendre la France ingouvernable de l’intérieur pour la gouverner de l’extérieur ou sur le mode ukrainien, via le dictatorial article 16.

Mais qui se lève contre ce véritable viol national ? Personne, sinon quelques compères de gauche, les hypocrites soutiens et profiteurs de la macronie, de Mme von der Leyen et du Système.

Car, à droite, on fait une fois encore profil bas. Les éternels cocus se préparent à partir en vacances ou à regarder les JO. On reconnaît même avoir fait des « erreurs », ce qui augure déjà de nouvelles capitulations, qui auront le même effet que les précédentes. Mais, à droite, en France, on ne fight jamais.

Alors, sans trop y croire, la France recherche un Trump, désespérément…

Michel Geoffroy

20/07/2024