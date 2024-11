Donald Trump a pulvérisé le mur médiatique et le wokisme

Ils sont déjà revenus sur les plateaux français… Aussi sûrs d’eux et pontifiants qu’il y a 3 jours… Et pourtant ! Les journalistes français du politiquement correct sont – avec les wokistes – parmi les grands perdants de l’élection présidentielle américaine.

L’incompréhension des journalistes

Donald Trump a pulvérisé le mur médiatique, aussi inutile que ne le fut le mur de l’atlantique. Par l’utilisation de nouveaux médias, il les a contournés comme une vulgaire ligne Maginot.

Nos journalistes français, à l’exception notable de CNews, se sont alignés par idéologie sur la presse de gauche américaine. Ils n’ont rien voulu voir venir. Et pourtant, on pouvait s’attendre à une déflagration.

Un homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans élu président des USA, encore première puissance mondiale… voilà l’abomination des abominations !

Chose incompréhensible pour nos journaleux de la bien-pensance, les femmes, les Hispaniques et les Noirs ont plus voté pour Donald Trump que lors des deux dernières élections !

Alors, certes, il y a un vote du petit blanc macho et xénophobe. Mais cela n’aurait pas été suffisant. Il a également fallu un vote « masculiniste » du côté des Hispaniques aussi et des Noirs.

Une défaite pour le wokisme

Nous avons assisté à un rejet d’un féminisme politique castrateur. Il s’agit d’une défaite majeure pour les « wokes ».

De nombreuses femmes, même Démocrates, ne sont pas fascinées par les toilettes genrées et la possibilité pour leurs enfants de changer de sexe à 11 Ans.

L’Amérique du Texas l’a emporté sur l’Amérique de la Californie. Californie qui est d’ailleurs en train de se vider au profit de la Floride réactionnaire. Les américains préfèrent la conquête de l’Ouest à la gay pride et Clint Eastwood à Taylor Swift.

Quelles leçons pour la France ?

La satisfaction de voir la tête de nos petits maîtres à penser l’information est un plaisir nécessaire mais pas suffisant. Pour les amoureux de la France d’abord, quelle leçon ?

Avant tout une réflexion : Trump a gagné dans une stratégie qui est l’inverse de celle de Marine Le Pen. Le plus proche de lui sans la vulgarité, c’est Eric Zemmour.

La dédiabolisation pour s’emparer du système de l’intérieur en s’y assimilant montre ses limites. Cela étant, la législation américaine n’est pas la même qu’en France. Si Marine Le Pen avait dénoncé des migrants mangeant des chiens et des chats, non seulement elle aurait été diabolisée, mais de plus condamnée et rendue inéligible. Ce qui risque de lui arriver d’ailleurs, malgré ses efforts de normalisation.

La liberté d’expression n’est pas la même aux USA et c’est bien pourquoi les Démocrates veulent la limiter, au profit des minorités sexuelles, ethnique et autres stigmatisés. C’est le combat « woke » : faire taire les autres.

Les USA vont-ils en finir avec le wokisme ?

Cet objectif devra toutefois être renvoyé à plus tard. On respire, en attendant le retour de la statut du général Lee. La statue équestre de Lee – du sculpteur français Antonin Mercié – inaugurée en 1890 à Richmond en Virginie, a été déboulonnée le 8 septembre 2021 dans le cadre du mouvement Black Lives Matter qui considère Lee comme un symbole de l’esclavage. La statue du général Lee est à l’université du Texas, à Austin. Il n’y est pas si mal.

C’est au Texas, État conservateur, que dès le mois de septembre prochain, indiquent nos confrères d’Europe 1 cités par le Figaro ouvrira une université anti woke. Un établissement qui se veut « apolitique et tourné vers le contradictoire ». Une centaine d’étudiants sont attendus à l’université d’Austin, surnommée « UATX », pour y suivre un bachelor délivré par l’État du Texas. Avant l’UATX, d’autres établissements ont déjà mis en place des programmes ouvertement « anti woke ».

Dans le même État, l’université West Texas A & M, située à Canyon, a annoncé en 2023 qu’elle utiliserait un don de 20 millions de dollars pour ouvrir sur son campus un nouveau centre consacré à la liberté d’expression. L’établissement annonçait vouloir mettre en avant la foi, la famille et le patriotisme. Mais où s’arrêtera l’horreur américaine ?

Pierre Boisguilbert

08/11/2024