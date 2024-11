Donald Trump réélu : un triomphe électoral aux implications majeures

La réélection de Trump est un fait politique majeur. Un événement qui ne concerne pas seulement les États-Unis mais aussi tout le bloc occidental, sous influence américaine.

Les enseignements à tirer de l’élection de Donald Trump

Alors, pourquoi ce triomphe de Donald Trump est-il un fait majeur ? La réponse en cinq points.

1/ D’abord parce que c’est une victoire large. Plus de quatre millions de voix d’avance au plan national au moment où cet article est publié. Un succès dans presque tous les États pivots. Une majorité au Sénat et à la chambre des représentants.

2/ Surtout, cette victoire a été obtenue sur une ligne transgressive, refusant toute soumission à la doxa politiquement correcte, plaidant pour la remigration et combattant le « wokisme » sans complexe.

3/ Le succès de cette stratégie a reposé sur l’utilisation des médias alternatifs, des podcasts et des réseaux sociaux, renvoyant au magasin des antiquités la domination sans partage des médias de grand chemin.

4/ Désormais, le premier média mondial est X (anciennement Twitter) ! X repose sur le principe cardinal de la confrontation des opinions et de la liberté d’expression, voulu par Elon Musk, artisan majeur de la victoire de Trump.

5/ Quelle que soit la politique qui sera mise en œuvre par Donald Trump – bien évidemment au service des intérêts américains –, c’est une bonne nouvelle pour les Européens qui doivent y puiser des forces nouvelles pour défendre leur identité et leurs libertés. Non, l’immigrationnisme, le « wokisme », le mondialisme et le conformisme ne sont pas des fatalités. Reste à reprendre la balle !

Les médias en PLS

Cette victoire de Donald Trump a évidemment rendu furieux les « élites » politiques et médiatiques. Pas étonnant dans ces conditions que les médias soient en PLS, titre du numéro 513 d’I-Média sur TV Libertés.

Victoire de Trump : les médias en PLS - Le Nouvel I-Média - TVL

Jean-Yves Le Gallou

07/11/2024