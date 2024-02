Censure wokiste, jury prestigieux… Jean-Yves Le Gallou dit tout sur les Bobards d’Or

À quelques jours de la XVe éditions des Bobards d’Or, cette cérémonie qui récompense avec humour les meilleurs mensonges médiatiques de l’année passée, Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia, fait le point. Vous pouvez vous inscrire à la cérémonie ici : my.weezevent.com/les-bobards-dor-2024.

Polémia : Les Bobards d’Or, où en sommes-nous ?

Jean-Yves Le Gallou : À quelques jours de la cérémonie qui aura bien lieu le mardi 5 mars à 19h30…

Polémia : …mais pas au théâtre du Gymnase !

Jean-Yves Le Gallou : Non. Après huit années heureuses et sans incident, le théâtre du Gymnase a brutalement rompu le contrat qui nous liait à lui.

Polémia : Pourquoi ?

Jean-Yves Le Gallou : Le théâtre a subi une petite campagne d’intimidation wokiste de la part de la maire du Xe arrondissement et de Ian Brossat, sénateur communiste de Paris. L’esprit du Komintern au service de la cause LGBTQ, avec un zeste d’antifas et de CGT spectacle. La nouvelle direction du Théatre du Gymnase, jeune et peu expérimentée, a pris peur. C’est navrant.

Polémia : Quelles étaient les options après ce coup dur ?

Jean-Yves Le Gallou : Renoncer ? Ce n’est pas notre genre.

Il y avait la possibilité de réaliser une « visio-cérémonie » retransmise en direct.

Ou alors, il y avait la possibilité de maintenir la cérémonie dans sa forme habituelle dans un autre lieu. C’est la décision que nous avons prise : les dissidents ont aussi besoin de rire ensemble !

La cérémonie devrait aussi être diffusée en direct sur Internet.

Polémia : Où cette cérémonie aura-t-elle lieu ?

Jean-Yves Le Gallou : La XVe cérémonie des Bobards d’Or aura lieu dans une belle salle à Paris. Nous communiquerons le lieu le moment venu.

Mais les places sont limitées, il faut donc s’inscrire rapidement : https://my.weezevent.com/les-bobards-dor-2024 !

Polémia : Y aura-t-il des nouveautés ?

Jean-Yves Le Gallou : Oui, cette année, en plus des mensonges des médias et des journalistes, nous traiterons également les mensonges des hommes politiques dans la mesure où ils ne sont possibles qu’avec la complicité des médias mainstream. La séquence « Darmarinade » devrait être croustillante. Allez voter sur le site Bobards d’Or pour présélectionner les meilleurs bobards !

Par ailleurs, les publicitaires seront aussi à l’honneur avec l’élection de la meilleure campagne raciste anti blanche. Il y a des candidats prometteurs…

Polémia : Qui animera cette cérémonie ?

Jean-Yves Le Gallou : Deux nouvelles stars de la réinfosphere promises à un bel avenir : Floriane Jeannin de TV Libertés et Liselotte Dutreuil de l’émission « Ligne droite » sur Radio courtoisie.

Polémia : Qui sera dans le jury ?

Jean-Yves Le Gallou : Le jury de cette XVe cérémonie sera prestigieux ! Jugez plutôt : Martial Bild, directeur générale de TV Libertés, Greg Tabibian, créateur de contenu à succès sur YouTube et Alice Cordier du collectif Némésis ! Autant vous dire que leur regard sur les bobards sera particulièrement acéré !

Polémia : Un mot de conclusion ?

Jean-Yves Le Gallou : Rions de ceux qui nous désinforment. Corrigeons-les… par le rire !

Rendez-vous est pris pour la quinzième édition des Bobards d’Or, qui aura lieu le 5 mars prochain dans un lieu qui reste à préciser. D’ici là, il est d’ores et déjà possible de voter en ligne pour présélectionner les meilleurs bobards : bobards-dor.fr.

Entretien avec Jean-Yves Le Gallou

26/02/2024