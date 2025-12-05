Une jeunesse sous l’emprise des raves-parties

À Rennes en mars dernier, l’affaire de la rave-partie à côté du Live Club 1998 avait abouti au licenciement de celui qui gérait la sécurité des lieux. Sans procédure judiciaire contre ses dispositions professionnelles, il a subi les conséquences d’un lynchage médiatique. Les organisateurs de la rave illégale, eux, n’ont pas été inquiétés. Cet événement met en évidence un front musical et le mécanisme d’emprise sur la jeunesse européenne opéré par les raves-parties. Consommateur de la musique fournie par l’industrie musicale dès son plus jeune âge, l’auditeur ne choisit pas ce qu’il écoute, comme pour l’alimentation ou l’habillement, ses choix sont conditionnés par des techniques éprouvées depuis l’enregistrement et l’avènement des musiques mortes. Elles sont venues concurrencer les musiques vivantes, celles qui sont produites naturellement par le chanteur ou le musicien. Si l’on veut s’affranchir de cette dépendance, généralement occultée, il est indispensable d’en connaître les mécanismes.

Un détournement de techniques sonores traditionnelles

Dans les raves-parties, des murs d’enceintes diffusent à grande puissance, autour de 130 dB, une musique électronique constituée d’un montage de pistes sonores sur un rythme variant environ entre 120 et 140 BPM (battements par minute), permettant ainsi à des danseurs de tenir toute une nuit, voire davantage [1]. Au repos, le rythme cardiaque est de 70 à 80 BPM. Les effets hypnotiques produits par les sons sont aggravés par la consommation de stupéfiants, visant à modifier l’état de conscience des danseurs afin de les faire entrer en transe et leur permettre de s’évader de la réalité. Cette recherche de la transe combinant le rythme musical et les drogues renvoie aux techniques chamaniques ancestrales, où l’on utilisait le plus souvent des instruments à percussion pour entretenir un rythme envoûtant, combiné avec l’alcool ou des champignons hallucinogènes, et provoquer ainsi le changement d’état [2]. Avec les musiques électroniques, les techniques sont identiques, mais les effets sont amplifiés par la technologie. En effet, dans le cadre d’une cérémonie chamanique, le rituel se déroule avec des instruments musicaux naturels, dans une communauté organique et il est validé par ses autorités. Dans le cadre des raves, les sons sont générés électroniquement et amplifiés artificiellement par un DJ qui en adapte les effets en étant au contact des participants.

Reprise d’un rythme vaudou

Délibérément ou pas, la technique a déjà été utilisée par les musiciens de rock et le témoignage sur le guitariste Jimi Hendrix, auteur de la chanson Voodoo Child (enfant vaudou), en donne une illustration. Les paroles du refrain sont explicites : « Ne soyez pas en retard / Parce que je suis un enfant vaudou enfant vaudou / Seigneur sait que je suis un enfant vaudou ». Kwasi Dzidzornu alias Rocky Dijon, joueur de conga d’origine ghanéenne dont le père était prêtre vaudou, a joué aux côtés d’Hendrix. Il explique : « Une des premières choses que j’ai demandées à Jimi était d’où il tenait le rythme vaudou… Beaucoup des rythmes que Jimi jouait à la guitare étaient très souvent les mêmes rythmes que mon père jouait lors des cérémonies vaudou. La façon dont Jimi dansait au rythme de ce qu’il jouait me rappelait aussi les danses cérémonielles sur les rythmes que mon père jouait pour Oxun, le dieu du tonnerre et de la foudre. Cette cérémonie est appelée « Voodooshi ». [3] »

La transe jusqu’à la mort

Bien évidemment, la technique ne s’enseigne pas dans des manuels, tout se fait à l’imitation. Quand un rythme et un assemblage de sons fonctionnent, ils sont repris. Les DJ ne possèdent pas de compétences particulières dans les domaines psychique, magique ou sanitaire pour encadrer ces pratiques : ils se contentent, au contact de la foule des danseurs, d’ajuster les rythmes et les fréquences pour amener le public à un état de conscience modifié, dans un contexte où les drogues sont consommées sans limite afin de faciliter la fuite hors de la réalité. Ces techniques conduisent les jeunes auditeurs à devenir dépendants de ces musiques, et à passer ainsi sous le contrôle mental de ces modernes sorciers du son. Dans ces festivités, il n’est pas rare de relever des morts, comme en juillet dernier en Lozère, en février dernier dans les Hautes-Alpes ou en mars 2024 dans le Maine-et-Loire. Cette musique minimaliste, c’est-à-dire quasiment réduite à un rythme, sans compositeur ni partition, donne l’illusion d’appartenir à une communauté sans contrainte, d’être libre, d’échapper à la réalité en accédant à d’autres états de conscience. Elle fournit un dérivatif et comble le vide existentiel d’une jeunesse insatisfaite des idéaux proposés par la société mondialisée.

Un quadrillage de l’Hexagone

Importé d’Angleterre, le phénomène des raves-parties est apparu en France au tout début des années 1990. Ponctuellement autorisées dans les grandes villes, ces musiques peuvent réunir des centaines de milliers de jeunes. À Paris, la Techno Parade rassemble environ 300 000 participants chaque année depuis 1998. Celle de Berlin dépasse le million, et a initié le concept dès 1989. Ces chiffres donnent un aperçu de l’emprise exercée par ces musiques sur la jeunesse européenne. Des Français comme David Guetta, Bob Sinclar ou Daft Punk sont des noms bien connus de ces immenses festivités musicales. Pour répondre à la demande (de transe), l’offre s’est démultipliée en investissant le monde rural. Concrètement, un regroupement est organisé autour d’un « sound system » (collectif de techniciens et d’artistes chargés de l’organisation), dans un endroit propice. Ces rassemblements étant clandestins, le lieu est tenu secret et annoncé au dernier moment sur les réseaux sociaux afin de compliquer l’intervention des autorités. Les « teufeurs » se regroupent devant des murs d’enceintes diffusant des rythmes en continu et à grande puissance.

L’installation des raves-parties dans les campagnes élargit l’emprise sur la jeunesse et dégrade durablement le monde rural. Tous les départements sont touchés avec une centaine de raves par fin de semaine durant toute l’année. Ce quadrillage de l’Hexagone fournit une offre accessible aux jeunes citadins sans repères, avec une centaine de participants [4] jusqu’à 10 000 comme dans la plus grande rave de France dans le Lot. Ces chiffres montrent que l’ampleur du phénomène est sous-estimée [5][6][7]. Grâce à la technique, les effets de l’envoûtement ne sont plus individuels, mais collectifs.

Revendiquer un droit à la fête libre

Plus de trente ans que ça dure. Ces rassemblements donnent la mesure des moyens mis en place pour maintenir la jeunesse sous emprise psychique. C’est illégal et médiatiquement interdit par les préfets, encadré par les gendarmes et la Croix-Rouge : « autant de monde rassemblé, c’est du jamais vu ». Les raves sont organisées pour des citadins qui tiennent des discours écolo mais qui ravagent les campagnes, méprisant les paysans et la nature. Leur illusion de liberté est entretenue par la musique qu’ils écoutent et imposent aux ruraux. Les paysans sont littéralement pris en otage. Ces ravages amplifient ceux de l’économie mondialiste qui vise à industrialiser l’agriculture française en éliminant les petits exploitants.

Le phénomène des raves a connu une augmentation après la pandémie de 2020. Il est probablement à l’origine de la récente réaction des préfectures dénoncée par des manifestations pour un soi-disant « droit à la fête libre » [8]. Intervenant comme des relais de l’appareil d’État, les médias conformistes renforcent cette illusion. Ainsi début mai, un journaliste de Libération titrait : « Free parties : la fête libre toujours hors-la-loi » [9]. Si la manipulation est grossière, elle permet d’invoquer la liberté pour masquer une mise sous contrôle de la jeunesse européenne, un asservissement psychique par la technologie sonore.

La com des préfets

Ainsi, les interventions des préfets relèvent plus de la communication que d’une réelle volonté d’éradiquer ces nuisances. Si des actions ont effectivement empêché des rassemblements dans l’Aveyron ou en Centre-Manche [10], dans le Gard, ils n’ont pas pu empêcher les dégâts [11]. À part l’effet d’annonce, rien de changé pour les raves qui vont pouvoir tranquillement continuer à maintenir la jeunesse sous emprise. Il serait pourtant facile de régler définitivement le problème. Abrutis par les drogues et les sons, les raveurs ne sont pas en état de résister aux gendarmes. Près de Saumur où ils sont intervenus, les gendarmes ont saisi du matériel et verbalisé des infractions [12]. En effet, le matériel de sonorisation indispensable pour ces festivités est détenu par des structures parfaitement identifiées, bien souvent des intermittents du spectacle dont le statut privilégié accorde beaucoup de disponibilités. Il serait donc très simple d’agir auprès des quelques professionnels habitués de ces rassemblements pour les empêcher de nuire. Les teufeurs se mettent où ils veulent pour étaler leurs nuisances sans trop de problèmes. Par contre, le particulier n’a pas le droit de faire sa rave chez lui. Récemment en Bretagne, la fête d’anniversaire a fait trop de bruit, l’organisateur a été verbalisé [13]. Sans défendre celui qui nuit à son voisinage par ses festivités sonores, que ce soit dans son logement ou dans les espaces publics, on observe que l’État sait être efficace contre les nuisances sonores mais qu’il est sélectif dans la répression. Là où l’environnement sonore des campagnes était constitué de bruits naturels et humains, la ville a apporté une concentration de sons et une augmentation du volume sonore [14]. Pour les raves-parties, une question de salubrité publique, d’écologie et de sécurité, l’État suscite une gestion cosmétique des préfets sans ordonner les mesures qui règleraient définitivement le problème.

Un front culturel abandonné

Les techniques sonores utilisées dans les raves-parties se retrouvent dans les autres styles exploités par l’industrie musicale, mais les raves offrent la particularité d’être organisées directement par le consommateur. Contrairement aux concerts et aux festivals qui imposent de lourdes organisations, leur modèle est économique et éprouvé depuis des décennies, donnant une apparence de liberté. L’État républicain condamne officiellement ces rassemblements, mais ne fait rien pour les empêcher car c’est un moyen efficace d’emprise sur la jeunesse. Véritable cancer sonore, les raves rongent la jeunesse majoritairement européenne qui y participe très sélectivement. En effet, le rap vise des publics plutôt d’origines africaines. On peut y voir comme un programme, celui d’abrutir par la techno les jeunes européens au point de les rendre incapables de se défendre et avec le rap de pousser à la violence les jeunes africains.

Cette musique électronique traduit un besoin qui se retrouve dans d’autres courants musicaux, celui de fournir un substitut à l’élimination des repères traditionnels. Ces grandes transes collectives donnent l’illusion d’appartenir à une communauté sans contraintes, assumant l’illégalité. La musique est l’indispensable catalyseur. Le mondialisme exploite un envoûtement collectif, d’autant plus efficace qu’il est inconscient et ignoré. L’objectif est transparent : par la musique, implanter des repères sociétaux dans la jeunesse, conditionnant des options politiques. Face à cette emprise, aucun argument rationnel n’a prise. Ce combat culturel oublié est vital, son occultation participant de l’échec des courants politiques dissidents depuis des décennies.

Thierry DeCruzy, auteur de Démondialiser la musique

05/12/2025

