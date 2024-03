Bobards d’Or 2024 : pubards, politiques et journalistes, tous les menteurs démasqués !

Malgré la tentative de censure à l’initiative d’Alexandra Cordebard, la maire PS du 10ᵉ arrondissement, de la CGT spectacle et du sénateur communiste Ian Brossat, qui a poussé le Théâtre du Gymnase à nous fermer ses portes, plus de 200 personnes étaient rassemblées mardi dans la salle Athènes Services à Paris pour cette XVᵉ cérémonie des Bobards d’Or. Pour compenser la taille de la salle, plus petite que les années précédentes, Polémia a diffusé en direct la cérémonie sur YouTube qui a été visionnée plus de 15 000 fois à ce jour.

Une cérémonie qui ne vise plus seulement les journalistes menteurs, mais aussi les politiques et les pubards

Particularité de cette édition 2024, l’ouverture aux hommes et femmes politiques pour leur collusion avec les médias dans le développement toujours plus important de bobards. En ne “fact-checkant” pas les mensonges des politiques, une pratique qu’ils affectionnent pourtant pour les dissidents, les journalistes se rendent complices de ces bobards. Grande première, Polémia a donc décidé de sanctionner les responsables politiques à l’origine de ces bobards.

Première fois aussi que la cérémonie des Bobards d’Or s’attaque à certains pubards pour leur propension énorme au mensonge. Dans notre ligne de mire, les nombreuses campagnes visant à dénoncer les incivilités ou l’insécurité, démarche que nous applaudirions si ces campagnes ne dénonçaient pas systématiquement des blancs. Des accusations bien éloignées des réalités, que Polémia devait rectifier.

Dans le jury, nous retrouvions Alice Cordier, présidente du collectif Némésis ; Martial Bild, directeur général de TV Libertés, et Greg Tabibian, influenceur politique. La présentation était assurée par Floriane Jeannin, de TV Libertés et Liselotte Dutreuil, de Radio Courtoisie.

Les « Darmarinades » : les plus gros bobards du ministre de l’Intérieur

Cette catégorie spécialement créée pour Gérald Darmanin, déjà vainqueur d’un « Gérald d’Or » en 2023, regroupait quatre Bobards du ministre :

C’est le bobard « Kevin et Mathéo » qui a largement remporté la compétition. Souvenez-vous, quelques semaines après les émeutes de juin 2023, le ministre de l’Intérieur – alors auditionné par une commission parlementaire – expliquait doctement que les émeutiers n’étaient que 7000 et qu’on trouvait parmi eux de nombreux Kevin et Mathéo, l’explication identitaire des émeutes n’étant donc « pas la bonne ».

"Il y a eu beaucoup de Kévin et de Mattéo" affirme Gérald Darmanin sur le profil des émeutiers

Contrairement à ce qu’a affirmé Gérald Darmanin, il y avait bien peu de Kévin et de Mathéo parmi les milliers d’interpellés.

Voici les prénoms des prévenus lors d’une audience cette semaine dans un tribunal de banlieue parisienne. Un commentaire @BFMTV ? pic.twitter.com/3KpQDQGY6u — Nicolas Bay (@NicolasBay_) July 7, 2023

Les Lemairinades et les Hidalgades

Dans la catégorie suivante s’affrontaient deux autres responsables politiques : Anne Hidalgo, la maire PS de Paris et Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie et des finances.

C’est Anne Hidalgo qui a remporté le suffrage, « récoltant même plus de voix que lors de la dernière présidentielle » comme l’a dit Greg Tabibian dans le jury. La Maire de Paris a été récompensée pour son énorme bobard sur sa gestion exemplaire de la capitale, un bobard on ne peut plus osé alors que Paris a dépassé cette année les 8 milliards d’euros de dette et que la taxe foncière a augmenté de 52%.

Publicité : le racisme anti blanc se porte bien !

Cette sous-catégorie regroupait les pubs les plus mensongères sur les incivilités et l’insécurité.

Malgré des campagnes particulièrement audacieuses de la métropole d’Orléans, de la SNCF ou de la CAF c’est le spot publicitaire de Sector Alarm qui remporte haut-la-main cette catégorie. Dans cette pub, un moustachu d’un certain âge, ressemblant fortement au criminologue Xavier Rauffer, cambriole une famille issue de la diversité.

Pour cette publicité, ô combien mensongère quant aux réalités des cambriolages en France, Sector Alarm reçoit son premier Bobard d’Or.

Thomas, assassiné une première fois à Crépol, une deuxième fois sur le plateau de France 5

La séquence médiatique qui a suivi la mort du jeune Thomas à Crépol a été riche en bobards mais deux ont particulièrement marqué les esprits.

Après un long débat, le jury et le public se sont accordés pour décerner un prix spécial « Salopard d’or » à Patrick Cohen et Isabelle Veyrat-Masson pour ces deux Bobards particulièrement dégueulasses.

Bobards d’Or 2024, les prix

Le Bobard d’Or 2024 est décerné à Gérald Darmanin pour son bobard « Les émeutiers de juin étaient 7000 voyous, parmi lesquels de nombreux Kevin et Mattheo. »

est décerné à pour son bobard « Les émeutiers de juin étaient 7000 voyous, parmi lesquels de nombreux Kevin et Mattheo. » Le Bobard d’Argent 2024 est décerné à Anne Hidalgo pour son bobard Hidalgade.

est décerné à pour son bobard Hidalgade. Le Bobard de Bronze 2024 est décerné à l’entreprise Sector Alarm pour sa pub sur le cambrioleur moustachu.

est décerné à l’entreprise pour sa pub sur le cambrioleur moustachu. Le prix spécial « Salopard d’Or » est décerné à Patrick Cohen et Isabelle Veyrat-Masson pour leurs deux bobards sur l’assassinat du jeune Thomas à Crépol.

Revoir la cérémonie

🧨🤥 Cérémonie Bobards d'Or 2024 : la rediffusion