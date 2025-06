Les juges-Calimero face aux critiques légitimes

Depuis quelque temps, des juges entonnent la complainte de Calimero, le célèbre poussin noir malchanceux : « C’est vraiment pas zuste. » Car on les accuserait à tort de laxisme, de partialité, d’obscurité et de lenteur, de prendre la place des gouvernants ou des législateurs. Non, ce n’est vraiment pas zuste, disent en chœur les nouveaux Calimero en manteau d’hermine ; car, eux, ils ont conscience de remplir au contraire parfaitement leur fonction de gardien du Système. Cruel malentendu !

Non, les juges ne sont pas toujours laxistes

Non, ce n’est pas zuste d’accuser les juges de laxisme.

Ainsi ils ont parfaitement réussi à saboter, en liaison avec les médias, la candidature de François Fillon à la présidentielle de 2017, ouvrant la voie à l’élection du candidat du Système : Emmanuel Macron.

En 2025, ils ont de même interdit à Marine Le Pen de se présenter à l’élection de 2027 et l’ont démise de ses mandats, réduisant au silence onze millions d’électeurs. Tout comme leurs collègues roumains ont empêché la victoire du candidat populiste Călin Georgescu.

Preuve que notre justice n’est pas laxiste, contrairement à ce qu’affirment les méchants d’extrême drouatte.

Et d’ailleurs nos juges soutiennent toutes les mesures répressives ou privatives de liberté que prend le pouvoir.

Donc, si la droite extrême les accuse, c’est qu’ils ont bien mérité de l’extrême centre.

Non, les juges sont capables de sévérité

Les Gilets jaunes peuvent aussi en témoigner : les juges et les policiers ont frappé durement ceux qui ont fait si peur à Emmanuel Macron.

Là, pas question de bavures policières, de sursis, de stages de citoyenneté, de relaxe ou de petites admonestations comme pour n’importe quelle racaille de banlieue ; mais des vraies punitions : 10 000 gardes à vue, 3 200 condamnations dont 2 282 peines de prison ferme ou avec sursis, 403 mandats de dépôt . Comme l’écrivait alors Le Monde du 8 novembre 2019, il s’agissait d’une « réponse pénale sans précédent » qui a d’ailleurs parfaitement atteint son objectif : briser ce mouvement populaire.

De même, nos juges font preuve d’une belle fermeté vis-à-vis des crimes par la pensée, tout comme lorsque les juges britanniques envoient en prison des mères de famille qui ont l’audace de se plaindre de l’immigration sur Internet.

Et, grâce à l’extension de la jurisprudence Dieudonné du Conseil d’État du 9 janvier 2014, on peut même aujourd’hui interdire préventivement un rassemblement sous prétexte qu’il pourrait donner lieu à des propos punis par la loi.

Oui, les juges pourchassent les délinquants

Ce n’est pas zuste, non plus, d’affirmer que la justice serait trop bonne pour les délinquants.

Car les juges savent, eux, reconnaître les vrais délinquants de notre temps : les chefs d’entreprise, les phobes en tous genres, l’extrême droite, les identitaires et tous ceux qui s’obstinent bêtement à ne pas voir que l’immigration est une chance, que l’homme est responsable du changement climatique, qu’il est une femme comme un autre, ou que les vaccins ARN messager sont bons pour la santé : bref tous ceux qui véhiculent des discours de haine, notamment sur les réseaux sociaux qui, comme chacun le sait, sont un haut lieu de la délinquance dans notre pays.

Non, ce n’est pas zuste, car en la matière les juges ne font qu’appliquer le manifeste rédigé en 1974 par Oswald Baudot, membre du Syndicat de la magistrature, qu’on leur a appris.

« Soyez partiaux, écrivait-il. Pour maintenir la balance entre le fort et le faible, le riche et le pauvre, qui ne pèsent pas d’un même poids, il faut que vous la fassiez un peu pencher d’un côté. […] Ayez un préjugé favorable pour la femme contre le mari, pour l’enfant contre le père, pour le débiteur contre le créancier, pour l’ouvrier contre le patron, pour l’écrasé contre la compagnie d’assurances de l’écraseur, pour le malade contre la sécurité sociale, pour le voleur contre la police, pour le plaideur contre la justice. ». Un texte qu’il faut compléter de nos jours par la préférence à donner aux justiciables issus de l’immigration, des black blocks ou des groupuscules écolos…

Non, la justice n’est pas lente

Ce n’est pas zuste non plus de pointer la lenteur de la justice.

Car elle sait aller vite.

Certes pas pour trouver l’auteur du coup de couteau mortel de Romans-sur-Isère, pour poursuivre l’auteur du tir qui a éborgné Fiorina Lignier ou pour instruire la plainte déposée contre Emmanuel Macron à propos de l’affaire Alstom par Olivier Marleix et Anticor.

Non, mais quand c’est vraiment sérieux, les robins vont vite : l’affaire Fillon fut bouclée le temps d’une campagne électorale, et pour le menu fretin populiste c’est la plupart du temps, sur-le-champ, en comparution immédiate ou en référé-liberté.

Non, les juges ne gouvernent pas : ce sont les politiques qui abdiquent

Non, ce n’est pas zuste aussi d’accuser les juges de gouverner ou de prendre la place de nos élus.

Ce n’est pas leur faute si les politiques ont préféré commode de tout abdiquer au profit du « machin » bruxellois, notamment les migrations, la monnaie, le commerce international, les réformes et bientôt sans doute la défense. Le tout avec l’assentiment de la majorité des électeurs, lobotomisées par la propagande.

Et cela afin de pouvoir se préoccuper des questions vraiment importantes comme on le voit tous les jours : constitutionnaliser l’avortement, conférer le grade de général au capitaine Dreyfus ou enquêter sur les médias du groupe Bolloré.

Ce n’est donc pas zuste d’accuser les juges si nos politiciens n’ont plus le courage d’affronter le monde réel pour faire prévaloir l’intérêt national, y compris contre le légalisme obtus de certains juges « européens » ou français.

Grâce aux juges nous mourrons en bonne santé

Bref, ce n’est pas zuste de blâmer les juges à tout propos. Car ils jugent en notre nom, pour notre bien.

Grâce aux juges, on nous égorgera ou on nous violera au nom du vivre-ensemble.

Grâce aux juges, nous serons remplacés au nom de la lutte contre les discriminations et l’islamophobie.

Grâce aux juges, nous serons esclaves au nom des valeurs de l’Union européenne.

Grâce aux juges, nous mourrons donc en bonne santé… idéologique. On a théorisé cela chez nous sous le vocable d’ordre public immatériel : immatériel c’est-à-dire idéologique.

Alors, avec Calimero, disons merci à nos juges !

Michel Geoffroy

11/06/2025