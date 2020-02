Le palmarès des Bobards d’Or 2020

Ce lundi 24 février avait lieu la 11e cérémonie des Bobards d’Or. Cet événement annuel organisé par Polémia a une fois de plus récompensé de nombreux journalistes et médias qui ont tout fait pour désinformer au mieux les rares Français faisant encore confiance aux médias dominants !

Voici le palmarès de ces Bobards d’Or 2020.

Prix Spéciaux

Prix Spécial Xavier Dupont De Ligonnès à l’ensemble de la presse pour une douche écossaise mémorable !

pour une douche écossaise mémorable ! Prix Spécial pour Quotidien pour une année passée riche en erreur et en mensonges multiples

Catégorie Bobard Sans Frontières

Bobard d’Or à l’AFP pour le Bobard Carcéral Le 20 novembre dernier, l’AFP publiait une information exclusive : « Urgent. Selon l’ONU, plus de 100 000 enfants détenus aux Etats-Unis pour des motifs liés à l’immigration. » En réalité, les chiffres dataient… de 2015 ! Et, à l’époque, le responsable était donc un certain Barack Obama. Le but premier de cette dépêche étant sans doute d’attaquer, l’AFP a immédiatement retiré son information et la dépêche correspondante.

Catégorie Décodeurs Décodés

Bobard d’Or à Quotidien pour le Bobard Carton Rouge « Quotidien » a tenté un débunkage des propos de Pierre Ménès sur le fait qu’il n’y avait que quelques Blancs dans les équipes de football de la région parisienne. Sauf que les équipes de « Quotidien » ne se sont évidemment pas rendues dans les quartiers chauds… En réalité, elles n’ont même pas… traversé le périphérique ! Les journalistes sont restés à Paris ! Et les courageux journalistes ne sont allés voir qu’un seul terrain de football !

Bobard du Stagiaire

Bobard d’Or à BFM, France Info et Le Parisien pour le Bobard Crédibilité Fondue En juin dernier, de nombreux médias français annoncent, à grand renfort de commentaires catastrophés, que 40 % de la glace du Groenland a fondu. En réalité, il s’agissait d’une incroyable erreur de traduction !

Catégorie Bob’arc en Ciel

Bobard d’Or pour Christophe Ayad, Grand Reporter du Monde pour sa belle Marche pour le Bobard Le 6 octobre 2019 avait lieu la manifestation “Marchons enfants”. Et Le Monde avait dépêché sur place plusieurs journalistes dont Christophe Ayad, grand reporter du journal ! Une référence journalistique donc puisqu’il est notamment titulaire d’un prix Albert-Londres reçu en 2004 pour ses enquêtes sur le Rwanda et l’Irak. Mais un grand reporter dans une Marche pour la vie, ça donne une succession d’erreurs et d’approximations !

Catégorie Bobard du Vivre-ensemble

Bobard d’Or remporté par deux concurrents qui sont arrivés ex aequo : France Culture pour le Bobard Antique et l’ensemble des médias pour le Bobard Notre-Drame

Saviez-vous que si les statues antiques sont aujourd’hui blanches et non colorées, c’était à cause d’un grand complot reliant Pline l’Ancien à Adolf Hitler ? C’est en tout cas ce qu’a plus ou moins voulu faire comprendre France Culture dans une vidéo incroyable où l’aveuglement idéologique le dispute magistralement à la bêtise pure et simple.

Quelle plus belle illustration du bobard par occultation que le mutisme médiatique à propos des centaines de messages insultants et moqueurs à la suite du terrible incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris ?

Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle cérémonie des Bobards d’Or qui promet d’être belle car certains journalistes ont déjà décidé de tout faire pour obtenir un prix en 2021 !