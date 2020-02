Bobards d’Or 2020 : découvrez les candidats

La cérémonie (parodique) des Bobards d’Or distingue, chaque printemps, les « meilleurs des journalistes », ceux qui n’hésitent pas à mentir délibérément pour servir le politiquement correct. Elle est organisée depuis 2010 par la Fondation Polémia. La prochaine cérémonie se tient ce lundi 24 février à 19 heures à Paris, au Théâtre du Gymnase-Marie Bell. Découvrez les candidats.

Le bobard du vivre ensemble

L’un des dogmes centraux de la médiacratie est la promotion de la société multiculturelle et multiraciale, havre de paix et de félicité. Face au réel qui contredit de plus en plus radicalement, chaque jour, cette douce utopie, il convient de faire donner l’artillerie lourde du mensonge et de la manipulation médiatique. Petite sélection des plus remarquables obus avec le Bobard antique, le Bobard Notre-Drame, le Bobard Arabes 1 – Roms 0, le Bobard Bon Enfant, le Bobard préfectoral → Le bobard du vivre ensemble

Les décodeurs décodés

Ces situations paraissent incongrues mais ont pourtant bien lieu dans le monde médiatique avec la mode des “décodeurs” (des bobardeurs professionnels nous expliquant ce qu’est une “Fake News”) : le Bo’Barthès, le Bobard Arithmétique, le Bobard binoclard, le Bobard Carton rouge, le Bobard complotiste → Les décodeurs décodés

Le Bobard sans frontières

Existe-t-il une internationale des journalistes bobardeurs ? Du Qatar au Brésil, de l’Allemagne à l’Ukraine, les Bobards d’Or vous ont concocté une petite sélection : découvrez le Bobard carcéral, le Bobard Lügenpresse, “De l’esprit des bobards”, le Bobard samba, le Bobard Retournement de veste → Bobard sans frontières

Le Bobard du stagiaire

C’est la faute du stagiaire ! Combien de fois avez-vous entendu cette excuse bidon de la part des médias menteurs ? Voici une sélection de 5 bobards de rédactions qui n’assument pas : le Bobard laïc, le Bobard Seppuku, le Bobard Tête(s) coupée(s), le Bobard Crédibilité fondue, le Bobard Flou journalistique → Bobard du stagiaire

Le Bob’arc en ciel

PMA, transgenres, féministes… Les délires les plus variés s’affichent en une des médias centraux qui n’hésitent pas à mentir au service de lobbys petits mais puissants ! Découvrez la catégorie Bob’arc en ciel, avec le Bobard Cécité, le Bobard obscurantiste progressiste, le Bobard Sauce Harissa, le Bobard Soumission, La Marche pour le bobard → Le Bob’arc en ciel

