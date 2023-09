« La Russie et la guerre », ouvrage essentiel pour comprendre la pensée militaire russe

Par Frédéric Eparvier, cadre dirigeant d’un grande entreprise française à caractère stratégique ♦ Dans cet article au ton léger, Frédéric Eparvier nous fait découvrir un ouvrage fondamental pour bien analyser le conflit entre la Russie et l’Ukraine. Un livre à conseiller à tous les spécialistes des plateaux télé !

Dimanche 17 septembre, en ces Journées du patrimoine, je suis allé me promener dans un des plus beaux monuments de Paris : l’hôtel national des Invalides. J’ai bien fait car, en plus de saluer le plus beau canon du monde, une pièce en bronze de la Renaissance, dont les poignées sont faites de couples en train de s’enlacer et de s’embrasser, j’ai découvert avec surprise qu’il y avait sous un chapiteau, dans la cour d’honneur des Invalides, le salon des écrivains de l’armée de terre.

Parmi la quarantaine d’écrivains, j’ai croisé le colonel Olivier Entraygues qui dédicaçait son livre sur la Russie et la guerre. Déjà, Entraygues a une belle gueule de guerrier, et cela fait plaisir à voir. Ensuite, comme tous ces militaires sont bien élevés et passionnés par ce qu’ils font et ce qu’ils écrivent, les discussions s’engagent facilement et sont toujours enrichissantes.

Vu le titre de son livre : La Russie et la guerre, d’Ivan le Terrible à Vladimir Poutine[1], nous sommes très vite passés à la guerre d’Ukraine, et j’ai été surpris de découvrir un homme écoutant l’opinion de son interlocuteur, plutôt que d’imposer la sienne. Une qualité rare.

J’ai donc acheté son livre, qu’il a bien voulu me dédicacer – je sais, je suis un incorrigible snob –, et je me suis plongé dedans dès mon retour à la maison. Il est tellement intéressant que j’en ai raté le début du match Fidji-Australie. C’est dire !

Le colonel Entraygues nous entraîne dans une histoire à la fois de la Russie, de ses guerres et de ses conquêtes, et à travers elles de sa pensée militaire. Car, contrairement à ce que racontent les généraux de plateau télé, qui y gagnent surtout des surnoms pas très glorieux et ne font pas honneur à la pensée stratégique française, il y a une vraie pensée militaire russe, ou plutôt russo-soviéto-russe. Et elle est passionnante.

En bon militaire, Entraygues commence son livre par une présentation géographique du monde russe, qu’il qualifie justement de « massif ». Et comme en géopolitique le temps et l’espace sont étroitement associés, il conclut : « Finalement la compréhension de ce “monde massif” montre que la puissance de la “Russie éternelle” ne réside pas tant dans la force de son armée que dans sa dimension tellurique : ses espaces immenses, ses routes sommaires, ses vastes forêts, ses larges fleuves et ses zones marécageuses auxquels s’ajoutent un été court, un hiver long et le dégel du printemps[2]. » Il faut avoir traversé la Russie en train pour mesurer l’exactitude et la profondeur de ce propos.

La dimension spatiale étant posée, Entraygues nous entraîne alors dans un long voyage temporel, puisqu’il commence son exploration des racines de la pensée militaire russe avec les invasions mongoles qui introduisent la mobilité, la surprise et la masse. De manière plus originale, Entraygues relie aussi l’archerie mongole à la fascination russe pour l’artillerie.

Vient ensuite la modernisation européenne et forcée de Pierre le Grand, qui dote son pays d’une école d’officiers et de forges. De cette double capacité naissent de grands généraux, au premier rang desquels le général aux 63 victoires : Alexandre Souvorov (1730-1800) qui, dans son livre majeur L’Art de vaincre, s’oppose à la pensée matérialiste allemande en écrivant que « le facteur essentiel de la guerre demeure l’homme. Pour Souvorov, c’est donc la valeur morale du combattant, sa volonté de vaincre qui doit avant toutes choses assurer la victoire de la Russie[3] ».

Souvorov est aussi l’apôtre de la « célérité » qui se dit de manière amusante « opérativnost » (оперативность) en russe. Il la synthétise en une formule lapidaire : « coup d’œil-rapidité-choc », car, pour lui, la vitesse et la surprise remplacent le nombre, tant qu’elles sont accompagnées par le choc, l’acte décisif du combat[4]. On trouve donc dans la pensée militaire russe, avec plus de 200 ans d’avance, la fameuse « boucle OODA » du colonel Boyd de l’US Air Force… Mais il paraît que les Russes se battent avec des pelles…

Après Souvorov vient Koutouzov, le prince de la défense dans l’espace. Nul besoin de réécrire la campagne de Russie, Tolstoï ou Patrick Rambaud l’ont fait avec génie, mais il est clair que, face à Napoléon, ce sont les cosaques qui campèrent sur les Champs-Élysées…

Accélérons notre marche dans le temps et sautons quelques chapitres pour aller directement au deuxième grand maître de la pensée militaire russe, le général Alexandre Svetchine (1878-1938) qui est l’inventeur de la notion d’« art opératif[5] », un niveau qui découle du niveau stratégique décidé par le souverain mais qui se situe dans un cadre plus général que la tactique qui reste l’art de disposer et de faire combattre ses hommes sur le terrain. Pour illustrer la distinction, j’explique à mes étudiants que la stratégie, c’est quand Rodolphe est amoureux de Béatrice et qu’il veut en faire la femme de sa vie ; l’opératif, c’est quand, réunissant ses économies, il l’invite au cinéma pour voir un film d’amour ou d’horreur (c’est beaucoup plus efficace) ; et la tactique, c’est quand il profite de la frayeur de Béatrice (quand le requin sort de l’eau pour la première fois, par exemple) pour faire « the move[6] ».

Attention, l’art opératif de Svetchine n’est pas une doctrine rigide. C’est un cadre général de définitions qui explique comment faire la guerre en fonction des objectifs stratégiques du pouvoir politique et des moyens économiques dont on dispose sur un territoire donné. Le matérialisme soviétique n’est jamais loin en Russie. On découvre quand même en lisant Svetchine qu’il s’oppose à l’idée de la bataille décisive (qui était celle du grand état-major allemand ne rêvant que d’imiter le modèle de la bataille de Cannes, ou encore de Toukhatchevski) et qu’il lui préfère la guerre d’attrition qui est l’anéantissement progressif du système militaire ennemi par la destruction de ses ressources matérielles et humaines

Les théories de Svetchine sont éclairantes pour comprendre ce qui se passe en Ukraine aujourd’hui.

Entraygues décrit parfaitement la richesse intellectuelle militaire de l’URSS des années trente, avec des penseurs comme Frounze, Broussilov, Isserson, Chapochnikov, Varfolomeev, Triandafillov, en plus de Svetchine et Toukhatchevski déjà cités. Ce travail inachevé, du fait des grandes purges des années 37-38, sera quand même la base théorique sur laquelle l’Armée rouge remportera la grande guerre patriotique. Ainsi ce sont bien les travaux d’Isserson et Triandafillov, avec notamment la doctrine de la bataille dans l’axe profond, qui trouveront leur application lors de l’opération Bagration, que les Allemands appellent pudiquement : la destruction du groupe armée centre.

Puis Entraygues couvre les guerres d’Afghanistan (1979-1989), de Tchétchénie (1990-2000), pour souligner la capacité permanente d’autoanalyse de l’armée russe : « Cette génération d’afghantsys comprend qu’à l’échelle militaro-historique le conflit soviéto-afghan démontre que la valeur d’une armée repose sur sa capacité d’adaptation au cours des combats auxquels sa doctrine, ses équipements, et son entraînement ne l’ont pas préparée[7]. »

Enfin, Entraygues analyse en deux chapitres passionnants et nuancés « les opérations du Donbass[8] » (2014-2015) et « l’agression russe en Ukraine[9] ». Il démontre qu’après avoir échoué au nord à s’emparer du centre politique du pays[10], mais réussi au sud à unifier Crimée, Donbass et Russie, celle-ci est maintenant entrée dans une longue guerre d’attrition, dont la logistique sera le facteur décisif. Entraygues parie sur un enlisement à la coréenne ; je ne vois pas comment le régime de Vladimir Poutine peut faire l’économie d’une victoire, je parie donc sur une longue guerre visant à la destruction progressive des forces ukrainiennes et du soutien de l’OTAN.

En clair, un livre nécessaire pour prendre de la hauteur et comprendre le déroulement et les évolutions de la guerre d’Ukraine. Si les Pujadas, Rochebin, Toussaint et consorts voulaient faire œuvre d’information et non de propagande, ils inviteraient le colonel Entraygues à nous expliquer ce qui se passe sur le plan militaire en Ukraine plutôt que les généraux Trinquand, Yakovleff, Desportes, Richoux et autres Goya et Servent[11] (seuls Paloméros, Chauvancy, et De Jong sont à peu près intéressants) qui brillent surtout par leur ignorance crasse de la pensée militaire russo-soviéto-russe. Mais bon, il est vrai, comme me le disait Entraygues pendant notre échange, que celle-ci n’est pas (plus ?) enseignée à Saint Cyr.

Quos vult perdere, Jupiter dementat prius.

Frédéric Eparvier

26/09/2023



