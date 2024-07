La cérémonie d’ouverture des JO, médaille d’or de l’exhibitionnisme

La médiacratie est un régime d’exhibitionnistes pour un peuple de voyeurs. Quand on est exhibitionniste, il faut fatalement un voyeur ; qu’il soit volontaire ou captif importe peu.

Une cérémonie choquante

La cérémonie d’ouverture des JO a permis à une fausse élite d’exhiber devant un maximum de gens leurs nombrils, et plus si affinités, considérés comme le centre des valeurs universelles françaises. D’où la volonté de transformer à plusieurs reprises l’hommage à l’olympisme en copie de la Gay Pride. La volonté était nette de valoriser ce qui hier était des déviances en normes d’aujourd’hui à imposer à la France et par la France au monde. Cette idéologie sexuelle s’est imposée jusqu’à gâcher les beaux moments du spectacle. Passer sous le pont d’Austerlitz sans jamais citer Napoléon, il faut le faire. Présenter la tête décapitée de la reine martyrisée comme symbole des valeurs de 89, il fallait le faire. Même Mélenchon n’a pas apprécié, pas plus qu’il n’a apprécié certains blasphèmes pourtant antichrétiens car il sait qu’avec son électorat on ne joue pas avec la religion et les mœurs.

Inclusion ?

Le mot le plus utilisé par les commentateurs médiatiques laudatifs de la cérémonie a été « inclusion ». Mais quelle inclusion ? Celle d’un petit monde interlope, certes, mais au-delà ? Qui peut se retrouver dans ce trio partouzeurs indignes de la Rome de la décadence avant l’effondrement final ? Qui peut se reconnaître dans ce Schtroumpf adipeux et lascif offrant son corps à qui en voudrait ? Et la France dans tout cela ? Elle est réduite à quelques images cabaret et cancan mais jamais à son histoire nationale. C’était un anti-Puy du Fou et c’était voulu. Une France immense quartier populaire, racialisé et peuplé de wokes. Mais, justement, tout cela est contradictoire. Ils ne s’en rendent même pas compte tellement ils aiment ce qu’ils sont. Les inclusifs du Paris interlope et des intermittents de la résistance sexuelle et artistique ont exclu de leur autocélébration la majorité du peuple français.

Ils ont voulu imposeur leur vision de la France

Ils n’ont pas cassé les lignes ou les codes ; pourtant, cela a été rabâché, ils ont célébré les leurs dans un entre-soi plein de suffisance condescendante. Ils veulent s’imposer. C’était tellement évident que même les lumières admirables de la tour Eiffel et la surprise magnifique de Céline Dion ne suffisent pas à faire oublier que l’on a dépensé des sommes folles pour transformer une fête pour tous en bourrage de crâne idéologique de la volonté de quelques-uns. Le pays réel a regardé avec étonnement souvent et dégoût parfois le pays système qui se veut un modèle et qui est le plus souvent une caricature. Il paraît qu’il en faut pour tous les goûts, c’est démocratique, et c’est ainsi que triomphe à Paris le mauvais goût.

Pierre Boisguilbert

30/07/2024