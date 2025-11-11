Jean-Yves Le Gallou : « On veut nous imposer une vérité sur le climat ! »

Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia, était invité par Radio Courtoisie le 10 novembre 2025 et a présenté le programme du prochain Forum de la Dissidence, consacré à l’alarmisme climatique. Pour vous inscrire au Forum ainsi que pour prendre connaissance de toutes les informations pratiques, c’est par ici : https://my.weezevent.com/forum-alarmisme-climatique.

La vidéo du passage de Jean-Yves Le Gallou

Retrouvez la présentation de Jean-Yves Le Gallou de 1h15m36s à 1h23m13s (vous arrivez directement au bon endroit en cliquant sur la vidéo intégrée ci-dessous) :

Le verbatim du passage de Jean-Yves Le Gallou

Écoutez, moi, j’envie beaucoup les États-Unis. J’envie beaucoup Donald Trump et Bill Gates de pouvoir affirmer certaines choses. Nous organisons, à Polémia, un forum de la dissidence précisément consacré à l’alarmisme climatique, présenté comme un nouvel avatar du totalitarisme. Et manifestement, nous avons beaucoup de mal à être entendus en France : il y a très peu d’inscrits. Je pense qu’il existe une forme de peur, une crainte de contester la religion climatique, la religion de l’alarmisme climatique, encore très présente en France.

Le colloque aura lieu samedi prochain, de 10 h à 18 h, à Paris. Le thème en sera : « L’alarmisme climatique, nouvel avatar du totalitarisme ».

La première intervention portera sur la notion de vérité scientifique, présentée par un professeur de philosophie. La vérité scientifique suppose le libre débat ; or, aujourd’hui, on cherche à imposer une vérité unique dans le domaine climatique : qu’il y a un réchauffement (ce qui est vrai), qu’il est d’origine humaine (ce qui est discutable) et qu’il s’agit d’une catastrophe (ce qui l’est encore plus). Le débat libre n’existe plus : seuls ceux qui vont dans le sens de la doxa peuvent s’exprimer. Les chercheurs n’obtiennent des financements que s’ils contribuent à prouver la thèse officielle – celle d’un réchauffement catastrophique d’origine anthropique.

Ensuite, plusieurs chercheurs, dont certains prix Nobel et anciens membres du GIEC revenus sur leurs positions, présenteront diverses thèses contestant les vérités établies. Enfin, nous analyserons, à Polémia, les mécanismes de cette propagande permanente : dans les médias, le divertissement, la publicité, les chartes d’entreprise. Il existe une véritable obsession autour de la thèse de l’alarmisme climatique, celle d’un réchauffement catastrophique et exclusivement d’origine humaine.

L’un des arguments souvent avancés pour parler de catastrophe est la montée des eaux : 35 cm en un siècle, soit l’équivalent d’une marche de trottoir – non négligeable, certes, mais relative. On pourrait citer bien d’autres exemples du même ordre. Il y a, dans ce discours, une forme de folie.

Rappelons que le froid est douloureux et difficile, tandis que le chaud est plus confortable. Les alarmistes rétorquent que ce réchauffement produit des dérèglements – tempêtes, catastrophes naturelles – mais cela est inexact. L’érosion des montagnes, les changements de cours des rivières résultent souvent de catastrophes naturelles anciennes ; les reliefs actuels sont les conséquences de ces événements. Aujourd’hui, chaque phénomène météorologique exceptionnel est interprété comme un effet du « dérèglement climatique », concept absurde puisqu’il suppose que le climat ait déjà été « réglé ». À quelle époque ? Au petit âge glaciaire ? À l’optimum médiéval ?

Le climat a toujours varié : froid entre 1350 et 1850, plus chaud avant au Groenland, plus chaud encore à l’époque romaine. Les alarmistes affirment qu’il y a un réchauffement depuis 1850, début de l’ère industrielle – mais aussi fin du petit âge glaciaire. Coïncidence historique ! L’historien Emmanuel Le Roy Ladurie l’a montré : les climats ont connu d’importantes variations au cours de l’histoire, bien supérieures à celles observées aujourd’hui.

L’actuel réchauffement, d’environ 1,5 °C en un siècle, existe, mais faut-il y voir une catastrophe ? Est-il d’origine humaine ? C’est de cela qu’il faudrait pouvoir débattre librement. Or, cette liberté se réduit : le président Macron a annoncé vouloir lutter contre la « désinformation climatique », et un député prépare une proposition de loi de vérité climatique.

Je vous recommande enfin la lecture de Comprendre l’incroyable écologie de Bertrand Alliot, sous-titré Analyse d’un écolo traître. Il y défend la liberté de recherche qu’il a payée très cher, étant désormais banni du monde universitaire. Bertrand Alliot interviendra d’ailleurs à notre forum.

Jean-Yves Le Gallou

11/11/2025