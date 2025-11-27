Polémia
Alarmisme climatique : « Physiquement et thermodynamiquement, cela ne tient pas. »

par | 27 novembre 2025 | Société

Le Forum de la Dissidence organisé par Polémia et dédié à l’alarmisme climatique s’est tenu à Paris ce samedi 15 novembre 2025. Découvrez l’intervention de Jacques-Marie Moranne, animateur du site laphysiqueduclimat.fr et ingénieur. Passé d’alarmiste climatique à sceptique, via un travail d’ingénieur, il nous livre son témoignage concis mais passionnant.
Polémia

Jacques-Marie Moranne : "je suis un ingénieur, et le climat, c'est de la thermodynamique."
Lire cette vidéo sur YouTube.

Je suis un ancien alarmiste, mais je suis ingénieur, et le climat, fondamentalement, c’est de la thermodynamique. À partir de ma retraite, j’ai voulu comprendre comment cela fonctionnait. Et il faut le dire : on ne peut pas attribuer l’intégralité du réchauffement climatique actuel au CO₂. Ce n’est pas possible. Physiquement, cela ne tient pas. Thermodynamiquement non plus.

J’ai donc écrit un livre, La physique du climat, consultable gratuitement sur internet. Si cela vous intéresse, vous pouvez le lire : c’est un ouvrage de physique, un peu vulgarisé, mais tout de même rigoureux. J’ai également publié Climat et CO₂, décryptage d’une manipulation, préfacé par Philippe Herlin — dont nous parlions tout à l’heure — et destiné cette fois à un public plus large.

Que montre ce livre ? Fondamentalement ceci — je pourrais le sous-titrer : Comment un optimum climatique a été transformé en catastrophe économique. Car nous vivons bel et bien un optimum climatique. La Terre verdit aujourd’hui dans des proportions considérables, malgré tout ce qu’on peut entendre. On meurt encore dix fois plus du froid que de la chaleur. Nous avons donc une marge de manœuvre.

Il suffirait de regarder les faits — ce que les journalistes devraient faire. Les observations existent partout. Prenons par exemple les données de la NOA : l’évolution des cyclones et des typhons depuis cinquante ans n’a pas augmenté. Contrairement à ce qu’on affirme, il n’y a pas davantage de catastrophes climatiques ou météorologiques. Il n’y a pas non plus plus de feux de forêt qu’avant ; il y en a même plutôt moins. Depuis 2000, il y en a un peu plus parce que les forêts ne sont plus entretenues au nom de l’écologie. Mais globalement, il y en a bien moins qu’au début du XXᵉ siècle.

Il faut regarder les faits. Ils sont disponibles, dans des observatoires officiels, pour tout : les coraux, l’ours polaire, etc. Factuellement, il ne se passe rien — à part le verdissement de la planète. Quant au niveau des océans, il augmente de 20 à 25 centimètres par siècle depuis le début du XXᵉ. Cela suit la température, mais cela ne tuera personne. On est loin des 6 mètres annoncés jadis par Al Gore. C’est lui, d’ailleurs, qui a déclenché la vague d’alarmisme et la panique qui l’a accompagnée.

Je vous remercie de m’avoir accordé cinq minutes.

Jacques-Marie Moranne
Intervention lors du Forum de la Dissidence du 15 novembre 2025 – Publiée sur notre site le 27/11/2025

 

