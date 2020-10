Insécurité. Interdiction des feux d’artifice… et du bon sens ?

Par Michel Geoffroy, auteur de La Super-classe mondiale contre les peuples et La Nouvelle guerre des mondes ♦ Slobodan Despot a raison de l’affirmer : l’anarchie conduit au despotisme. Et la montée de la délinquance violente dans les quartiers envahis débouche sur une restriction progressive des libertés de tous les Français. Michel Geoffroy commente ici avec humour la dernière saillie de Darmanin annonçant l’interdiction de vente des feux d’artifice à la suite de l’attaque d’un commissariat par des voyous immigrés.

Sur cette belle lancée, il faudrait donc interdire également :

La vente de couteaux aux particuliers, contre les “attaques au couteau”.

Une société anglaise commercialise déjà des couteaux à bout carrés dans le même but, mais je ne crois pas que cela protège bien contre les égorgements, pardon comme disent les médias : contre “les coups circulaires portés à la gorge”. La vente de hachoirs, les haches et les cutters, dans le même but.

La vente de barres de fer, contre les attaques de commissariats.

La vente de bombonnes de gaz (disponibles dans les super marchés) car elles peuvent servir d’explosif.

La vente de marteaux, parce que Farid Ikker a agressé des policiers à coups de marteau en 2017.

la vente de peinture en bombe, pour empêcher de taguer des slogans antisémites ou islamophobes.

La vente de battes de base-ball, pour ne pas que les voyous s’en servent.

La vente de voitures et de camions aux particuliers, contres les “voitures folles” et les voitures bélier.

Les poubelles de rues, contre les incendies de poubelles.

La vente d’essence et de jerrycans aux particuliers, contre les cocktails Molotov. D’ailleurs, lors des émeutes du ramadan 2005 à Marseille, la police surveillait l’accès aux stations services dans ce but.

La vente de scooters aux particuliers, contre les rodéos de rue.

Les cailloux, pour empêcher de caillasser les pompiers.

Bref tout interdire puisqu’on peut faire un mauvais usage de tout !

Ce qui revient à croire (et à faire croire) que le mal résiderait dans les choses et non pas dans les hommes… Une croyance normale, il est vrai, pour ceux qui pensent que l’homme est bon par nature (surtout l’immigrant) et corrompu par la société (surtout par la très raciste société française).

Michel Geoffroy

15/10/2020