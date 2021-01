I-Média n°333 – Gérald Darmanin. Scandale sexuel, dissolution et diversion

Comme chaque semaine, I-Média décrypte l’actualité médiatique en déconstruisant le discours dominant.

I-Média n°333 – Gérald Darmanin. Scandales, dissolution et diversion

Sommaire

01:09 L’image de la semaine

Au sommaire aujourd’hui, nous commencerons cette émission avec une censure incroyable contre Boulevard Voltaire sur Twitter. L’objet du délit ? Le tableau de « La liberté guidant le peuple » de Delacroix. Tout un symbole !

06:06 Gérald Darmanin. Scandale sexuel, dissolution et diversion

Nous reviendrons ensuite sur la volonté de Gérald Darmanin de dissoudre Génération Identitaire après une action contre l’immigration illégale dans les Pyrénées. Nous verrons que cette hystérie cache plusieurs choses, dont un scandale sexuel !

19:12 Revue de presse

33:07 Affaire Yuriy : des médias très prudents

Et enfin, nous nous intéresserons à Yuriy, cet adolescent d’origine ukrainienne tabassé et laissé pour mort le 15 janvier dernier. Entre occultation et volonté de salir, les médias ont été étrangement plus virulents que dans certaines autres affaires similaires…