Comme chaque semaine, I-Média décrypte l’actualité médiatique en déconstruisant le discours dominant.

I-Média n°332 – Covid-19. Censure, manipulations… le débat impossible ?

Sommaire

00:59 L’image de la semaine

Joe Biden est désormais président des Etats-Unis et sa cérémonie d’investiture était… particulière.

03:10 Censure, manipulations… Covid-19 et vaccins : débat impossible ?

Entre censure de YouTube contre TV Libertés et manipulation possible des chiffres des hospitalisations… le débat autour du Covid-19 et de la vaccination semble devenir de plus en plus compliqué…

14:47 Revue de presse

27:23 UE, diversité… Propagande totale du service public

À France Télévisions, les rédacteurs en chef sont incités financièrement à parler d’avantage de l’Union européenne et de diversité.