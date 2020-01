I-Média n°281 – France Inter contre Jésus : le blasphème à sens unique

Comme chaque semaine, I-Média décrypte l’actualité médiatique en déconstruisant le discours dominant.



Sommaire

01:20 Image de la semaine

Après des mois d’une grève très dure mais peu relayée par les médias dominants, les personnels hospitaliers montrent encore un peu plus leur détermination.

03:25 France Inter contre Jésus : le blasphème à sens unique

Frédéric Fromet, « humoriste » et chansonnier officiel de France Inter a récemment décidé de s’attaquer à Jésus, de qui il fait un « pédé » dans son dernier « sketch ». Habitué des propos christianophobes, Frédéric Fromet n’attaque jamais aussi violemment l’islam. Courageux mais pas téméraire !

13:19 Revue de presse

Un vent de liberté à Sud Radio où un pédopsychiatre nous explique que les jeunes violents sont très majoritairement extra-européens … Emmanuel Macron pontifiant face à des journalistes… La semaine médiatique aura été chargée !

24:50 Djihadistes : enfin la prise de conscience médiatique ?

Et si, enfin, les journalistes français comprenaient que les islamistes sont une menace pour les Français ? Si l’on écoute avec attention les débats autour de la question de la libération des soldats de l’Etats islamique, on sent poindre une lucidité bienvenue… mais très tardive !

36:15 Coup de chapeau

Breizh-Info révélait lundi matin l’agression sexuelle d’une jeune bretonne mineure par un extra-européen. Après cet article, les autorités ont été obligées de communiquer et la presse régionale dominante a été obligée d’évoquer l’affaire.