Par J. d’Antraigues, ancien élève de l’Ecole polytechnique ♦ S’il y a une ligne directrice dans l’action politique d’Emmanuel Macron, c’est bien, en conformité totale avec l’idéologie mondialiste et avec l’appui de la classe politico-médiatique, de déblayer au maximum le terrain juridique pour, non seulement l’immigration de masse, mais aussi le communautarisme musulman et la criminalisation de la critique de l’islam.

De l’introduction du « fait religieux » dans l’entreprise par loi Macron-El Khomry de 2016 à la loi Avia, on retrouve dans cette action exactement la ligne directrice que la France s’est engagée à adopter en signant le pacte de Marrakech.

En cliquant sur le lien ci-dessous, nos lecteurs pourront lire l’excellent travail de J. d’Antraigues sur cette problématique de première importance qu’est l’islamisation de la France. Bonne lecture !

Lien du PDF : Et si l’on cessait enfin d’ouvrir des boulevards à l’islamisme ?

J. d’Antraigues

13/06/2020

Source : Correspondance Polémia