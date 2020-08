En cet été 2020 qui vient apporter un peu de calme après des mois de tensions en tous genres, retour sur quelques articles marquants publiés depuis l’été dernier sur Polémia.

L’un des articles les plus consultés de l’année passée est une retranscription d’un discours mémorable du sénateur Rassemblement national Stéphane Ravier.

Dans le cadre du débat sur l’immigration, Stéphane Ravier a prononcé, ce mercredi 9 octobre à la tribune du Sénat, un discours de portée historique. Un discours sans concession dans lequel il pourfend violemment les promoteurs de l’immigration. Alors que les victimes du terrorisme islamistes extra-européens se comptent par centaines depuis 2015, le sénateur du Rassemblement national a rappelé aux responsables politiques que, s’ils s’obstinaient dans leur folie, ils seraient maudits par les Français.

Comment ne pas penser au fameux discours d’Enoch Powell, « Des fleuves de sang » en écoutant Stéphane Ravier ?

Discours de Stéphane Ravier sur l’immigration en vidéo

Immigration: Stéphane Ravier (RN) dénonce « l’immigration de peuplement pour assistés sociaux

Discours de Stéphane Ravier sur l’immigration retranscrit

« L’immigration est une chance pour la France ! »

Telle est depuis une trentaine d’années la devise, si non de la République, du moins d’une classe politique qui a tout renié, jusqu’à laisser mourir l’identité du peuple du Français.

Regroupement familial, effacement des frontières, discrimination positive à l’embauche, assistanat social, droit d’asile, faux mineurs mais vrais clandestins majeurs… vous avez créée toutes les conditions d’une véritable submersion migratoire.

Alors, l’immigration est une chance mais pour qui ?

Assurément pas pour le peuple français. Pour une caste politique elle a permis de sauver quelques élections grâce à ces nouveaux Français. Pour d’autres, elle a permis de recevoir des subventions publiques et d’affréter des bateaux pour ramener des Africains des côtés libyennes jusqu’à l’Europe.

Les chiffres sont éloquents, en 2016 seuls 7 % des étrangers qui se sont installés chez nous étaient munis d’un contrat de travail !

L’immigration n’est plus et depuis longtemps une immigration de travail mais une immigration de peuplement pour assistés sociaux !

Pour nos compatriotes la facture identitaire et sécuritaire est exorbitante.

Je vous le dit solennellement mes chers collègues, je ne crois pas à la théorie du grand remplacement… en revanche, je suis convaincu de sa RÉALITÉ !

Je n’évoquerai pas moi « le bruit et les odeurs » si chers à Jacques Chirac, mais ces zones qui se comptent par centaines à travers le pays qui sont devenues des enclaves étrangères, des zones de non-France où la haine de tout ce qui est Français se répand comme une traînée de poudre.

Nos lois, notre culture, notre identité, notre savoir vivre, notre savoir être, nos libertés, celles des femmes en particulier et comme les libertés sexuelles et religieuses sont rejetées, combattues pour être elles aussi, remplacées.

Le « Vivre ensemble » s’écroule sous le poids de la réalité d’une immigration chaque jour plus arrogante, violente et conquérante.

Seuls ceux qui en ont les moyens en échappent. Et parmi ceux là, vous tous ou presque. Si la classe politique est pour le « vivre ensemble » elle ne s’inflige pas le « vivre avec »

L’immigration c’est comme les éoliennes, ceux qui en défendent l’installation refusent d’en voir à côté de chez eux.

Votre politique d’immigration mes chers collègues, a aussi le coût du sang. Du Bataclan à Nice, de Laura et Mauranne à Thimothy ou à Théo, c’est NOTRE jeunesse que votre politique assassine.

Sur le plan social, la politique d’immigration relève de la provocation.

Alors que chaque jour, de nouveaux sacrifices sont exigés des Français, l’immigration continue d’être un gouffre financier. Le coût de l’AME, qui bénéficie aux seuls clandestins est passé de 400 millions il y a 15 ans à 1 milliard aujourd’hui.

Les Français ne s’y trompent plus ou plutôt, vous n’arrivez plus à les tromper. Ils sont majoritaires à refuser ce suicide national.

Les Français en ont marre, les Français en ont assez !

Quarante ans qu’ils se poussent, qu’ils consentent des sacrifices, qu’ils accueillent « l’autre » et qu’ont-ils obtenus en retour ?

Le développement d’un insupportable racisme anti-français, anti-blanc et anti chrétiens !

Nos compatriotes refusent la submersion et de devenir des étrangers dans leur propre pays ? Alors vous menacez, vous censurez et vous traînez devant les tribunaux ces résistants qui refusent de collaborer.

Comment pouvez-vous avoir les yeux aussi grands fermés devant ce phénomène unique dans l’histoire de l’humanité et des nations : celui de l’explosion démographique mondiale !

Loin d’en prendre conscience, et fidèle à son « en même temps ». Emmanuel Macron parcours l’Europe pour sanctionner les pays qui refusent les quotas de migrants et il s’apprête à faire de Marseille un port d’accueil pour les clandestins de la Méditerranée.

Marseille qui subit déjà une situation migratoire, sociale et sécuritaire explosive ! Une provocation que je continuerai à dénoncer, même si cela doit me coûter, comme c’est le cas depuis quelques heures une mise en examen.

Car dans ce beau pays de France, un Parlementaire qui dénonce un trafic d’êtres humains se retrouve devant les tribunaux !

Face à ce danger mortel qui menace notre Nation et l’Europe de Charlemagne, de Charles Martel et de Charles Quint, personne ne nous fera taire mais nous attendons bien plus que ce faux débat !

Les seules questions qui devraient vous animer sont celles là :

Avons nous, nous Français le droit de vivre en France selon nos traditions et notre identité ? Avons nous le droit de rester ce que nous sommes et de transmettre à nos enfants ce que nous avons reçu de nos parents ?

Nous connaissons la réponse et le sursaut national ne peut donc venir d’aucun d’entre vous.

Aussi, pour toutes les victimes de votre folle politique d’immigration, pour les victimes sociales, économiques, identitaires, pour toutes ces familles dont la vie a été détruite lorsqu’un proche est tombé sous les coups de l’immigration sauvage, je vous demande mes chers collègues, de gauche comme de droite car vous êtes TOUS responsables de ce désastre… je vous demande de vous EXCUSER !

Excusez-vous pour avoir menti, excusez-vous pour avoir trahi, excusez-vous d’avoir détruit le plus beau pays du monde !

Excusez-vous, en instaurant la préférence nationale dans tous les domaines, en rétablissant les frontières, en mettant en place des quotas non pas d’immigration, mais des quotas d’expulsion !

Excusez-vous en inversant le courant de l’immigration : ceux qui ont fait le voyage illégalement dans un sens, peuvent le faire légalement dans l’autre sens !

Si vous refusez, si vous ne renoncez pas à votre idéologie mortifère… bien avant la postérité, c’est la France qui vous maudira !