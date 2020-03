Le Coronavirus est-il vraiment dangereux ? La réponse en 4 points

1/ La létalité

La létalité du virus est estimée par l’OMS entre 2 et 5 % des cas avérés.

Une étude, basée à la fois sur les données du Diamond Princess et sur les données chinoises, a récemment été publiée. Si ce travail n’est pas encore « validé par les pairs » des chercheurs, il est néanmoins en phase avec toutes les estimations des experts.

Selon les estimations des chercheurs, la létalité serait de :

– 18 % des cas déclarés chez les + de 70 ans

– 2,3 % des cas déclarés pour l’ensemble de la population

La principale limite de cette estimation, c’est bien entendu que l’on ne connait pas avec précision le nombre total de personnes contaminées puisque de nombreux cas sont très légers et n’entrent donc pas dans les comptages.

Cependant, toutes les estimations de létalité de virus réalisées par l’OMS souffrent de la même limitation. Par exemple, la létalité de la grippe espagnole qui a fait entre 50 et 100 millions de morts en 1918 était également estimée à 2,5 %, avec les mêmes limitations.

Mais comme l’épidémie de Coronavirus repousse de nombreuses limites scientifiques, cette étude ne s’est pas contentée d’estimer la létalité rapportée aux cas déclarés.

Elle estime aussi l’ « IFR », la létalité par rapport au contaminés « réels », dont les cas ayant des symptômes très faibles ou inexistants. Il s’agit donc d’une estimation de la mortalité du virus sur l’ensemble des contaminés d’une population.

L’IFR serait de :

– 9 % pour les + de 70 ans

– 1,2 % pour l’ensemble de la population

Le taux de mortalité est donc moins élevé que celui d’autres virus très mortels comme Ebola par exemple (50 %).

Néanmoins, c’est un taux très supérieur à celui de la simple grippe (0,1 %).

2/ La contagiosité

L’un des éléments qui rend ce virus particulièrement dangereux est sa très grande transmissibilité.

Les dernières études sur la question l’estiment – en l’absence de mesures contraignantes – à environ 3,8 ! Cela signifie qu’une personne atteinte par le virus en contaminera – en moyenne – près de quatre autres !

C’est un taux de contagiosité bien plus élevé que celui de grippe classique (1), plus élevé que celui de la grippe espagnole (2,2), du SRAS (2,8) et que celui de… la peste bubonique (3,5) !

La bonne nouvelle, c’est que des mesures strictes de distanciation sociale et de confinement permettent d’enrayer la mécanique de diffusion.

Les méthodes chinoises ont ainsi permis d’abaisser ce taux jusqu’à atteindre… 0,32 environ !

La problématique du Coronavirus étant que sa diffusion peut tout à fait être assurée par des personnes présentant peu ou pas de symptômes, ce qui impose donc des mesures draconiennes pour lutter contre la contamination.

A noter que, selon plusieurs études sur les différents types de Coronavirus, le virus serait susceptible de survivre jusqu’à 9 jours sur des matériaux inanimés.

Ce que beaucoup de d’observateurs ne saisissent pas forcément du premier coup, c’est que le nombre de personnes contaminées par un virus avec une contagiosité à peu près similaire à celle du Coronavirus double grosse modo tous les 6 jours.

Or, un doublement de cas tous les 6 jours amènent la France à une contamination de plusieurs millions de personnes d’ici 2 mois !

We’re looking at about 1M US cases by the end of April, 2M by ~May 5, 4M by ~May 11, and so on. Exponentials are hard to grasp, but this is how they go. 4/n

— Liz Specht (@LizSpecht) March 7, 2020