Bobards d’Or 2022. Grand Bobardement

Bobardeur : Lise Vogel, « décodeur » de France Info

Date : 30 septembre 2021

Lise Vogel, une arrivée en fanfare !

Lise Vogel est une petite nouvelle de l’équipe des « fact-checkeurs » de France Info menée par Julien Pain et Lisa Beaujour.

Elle est arrivée en septembre dans cette bande de journalistes, en théorie chargée de traquer les « fausses nouvelles ».

Bravo à tous pour ces 5 ans d’infos & d’innovations! Très heureuse de rejoindre l’équipe en cette rentrée anniversaire #FranceInfo #5ans #teamfactcheckers #AnniversaireFranceInfo https://t.co/glo6vL99Wv — Lise Vogel (@LiseVogel) September 1, 2021

Eh bien, figurez-vous que, avant même la fin de son premier mois d’exercice, Lise Vogel a gagné le droit d’être sélectionnée pour ses premiers Bobards d’Or !

Et, mieux que ça, elle est très bien placée pour finir haut dans le classement de l’édition de cette année !

Jugez plutôt avec cette tentative totalement mensongère d’invalider le constat du Grand Remplacement.

Le Grand Remplacement, cartes sur table

Dans un reportage diffusé fin septembre par France Info, Lise Vogel prétend que « l’extrême droite » utilise de façon malhonnête les résultats d’une étude de France Stratégie pour démontrer la réalité du Grand Remplacement.

Le magazine Causeur – « ultraconservateur », selon Lise Vogel – avait en effet sorti quelques jours plus tôt les données d’une étude de France Stratégie qui permettait de constater de manière détournée (l’occultation étant la règle sur cette question) que la proportion d’extra-Européens augmentait massivement dans de très nombreuses communes françaises.

Cette étude, d’abord sortie par Fdesouche puis l’Observatoire de l’immigration, était donc diffusée par Causeur puis reprise par CNews, ce qui assurait une grande publicité au constat de Grand Remplacement.

France Intox

Pour critiquer les conclusions de Causeur, CNews et, avant eux, Fdesouche et l’Observatoire de l’immigration, voici les arguments de Lise Vogel et des équipes de France Info.

Des propos repris par Julien Pain sur Twitter :

Il y aurait une preuve irréfutable du Grand remplacement : une étude de @Strategie_Gouv qui montrerait que les populations issues de l’immigration explosent. C’est une manipulation des statistiques, qui fait passer des exemples locaux pour une généralité en France. #VraiOuFake pic.twitter.com/sO7R4Eha4K — Julien Pain (@JulienPain) October 4, 2021

On assiste là à une gigantesque manipulation. Pour nier l’augmentation de la proportion d’extra-Européens en France mesurée dans cette étude, Lise Vogel a en effet choisi de mettre en exergue deux contre-exemples… qui sont quasiment les seuls !

La preuve avec ce graphique du compte Twitter Décodage Zemmour qui a parfaitement démontré le bobard dans un fil magistral :

Ce 2e graphique mérite d’être isolé pour bien comprendre la perversité de Lise Vogel et de ses équipes.

Pour nier contre toute évidence le Grand Remplacement, Lise Vogel a donc décidé de recourir à un « Grand Bobardement ». Un bobard aussi énorme que désespéré qui vaut donc à son auteur de figurer parmi les favoris de cette cérémonie 2022 des Bobards d’Or !

Bienvenue à elle !

