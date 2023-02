Votez pour les meilleurs bobards médiatiques de l’année passée !

Les Bobards d’Or sont de retour ! Le 13 février prochain, à 19h30 au Théâtre du Gymnase à Paris, aura lieu cette cérémonie annuelle que tous les journalistes et leurs détracteurs attendent avec impatience ! Qui remportera la Bobard d’Or cette année ? Qui succédera à la grande gagnant de l’année dernière Lise Vogel pour le Grand Bobardement ? Qui prendra la place de sa dauphine d’alors, Delphine Ernotte pour le Bobard représentatif, et du troisième récompensé, Gilbert Deray pour le BobaRéa ?

Avant de voter physiquement dans une cérémonie qui s’annonce aussi drôle qu’édifiante, vous pouvez d’ores et déjà voter en ligne pour présélectionner les meilleurs bobards et ainsi choisir les mensonges médiatiques qui seront présentés au public le 13 février.

Pour avoir une idée claire des compétiteurs, voici un récapitulatif des Bobards soumis au pré-vote électronique.

Pour voter

🗳 https://bobards-dor.fr/bobards-dor/bobards-dor-2023/

Billetterie en ligne (cérémonie à Paris le 13 février)

🎟 https://bobards-dor.fr/

Catégorie « Bobards du vivre ensemble »

Grand Bobardement : de Maurice Barrès à Valérie Pécresse

Lors de la campagne présidentielle, Valérie Pécresse évoque dans un de ses discours le Grand Remplacement. Immédiatement, les journalistes montent au créneau et multiplient les bobards. Entre accusations de complotisme et évocation de Maurice Barrès, du grand art !

Bobard akbar

En Suède, un militant nationaliste voulait brûler des corans afin de montrer que l’islam n’était pas une religion de paix et d’amour. Résultat : si l’action a été annulée, de très violentes émeutes ont éclaté contre les policiers à l’initiative de nombreux immigrés musulmans. Les journalistes français ont évoqué ces émeutes islamiques en en faisant des émeutes… « d’extrême droite » !

Bobard Omert’halal

Le 27 mai, une dépêche de l’Agence France-Presse annonce le décès d’Alban Gervaise, médecin militaire et parent, agressé devant l’école de ses enfants L’AFP précise que l’agresseur est « de nationalité française » et qu’il a dit avoir agi « au nom de Dieu ». Bien entendu, l’hypothèse terroriste est écartée et, toujours selon l’AFP, l’homme souffre de troubles psychologiques.

En réalité, le criminel est un islamiste prénommé Mohamed ayant égorgé Alban Gervaise devant une école catholique et ayant dit avoir agi « au nom d’Allah ». Entre bobards et omerta, une affaire scandaleuse.

Bobard Collaboratif : Darmaningate

Finale de la Ligue des Champions 2022 au Stade de France entre Liverpool et le Real Madrid. Ce match se déroulant en Seine-Saint-Denis, des scènes de chaos incroyables ont lieu. Resquilleurs qui rentrent par centaines, agressions et violences diverses, supporteurs anglais et espagnols violentés… Le chaos est indescriptible et la honte internationale. Alors que Gérald Darmanin – contre tout sens commun – désigne les supporteurs anglais comme responsables, les médias se font l’écho complaisant de cette sortie hallucinée. Pire, Brice Couturier évoque même un… sabotage russe !

Catégorie « Bobards militants »

Bob’arc-en-ciel

« Coupe du monde : un supporteur fait irruption sur la pelouse pour brandir le drapeau LGBT lors du match Portugal-Uruguay » titrent le journal Le Monde et l’AFP – repris par toute la presse mainstream et même par des élus. Problème : un homme est bien rentré sur le terrain, avec un message pour la paix en Ukraine et en Iran mais son drapeau était un drapeau pacifiste et non LGBT.

Bobard Séropositif

Sur LCI, en février 2022, Philippe Val a accusé les routiers d’avoir propagé le sida par leurs voyages nombreux les amenant à traverser les frontières. Le contexte de cette accusation délirante : le mouvement des routiers au Canada battait son plein et le convoi de la liberté se mettait en place en France.

Un bobard très militant donc pour le journaliste qui n’est pas un poids plume du milieu : ancien rédacteur en chef et directeur de Charlie Hebdo, ancien directeur de France Inter et aujourd’hui chroniqueur à Europe 1 et LCI.

Aurait-il osé cibler d’autres catégories de personnes sur la question de l’épidémie de sida, comme des minorités ethniques ou sexuelles par exemple ? Peu de chance qu’il s’y soit risqué !

Trafic de Bobards

Selon Médiapart, dirigé par Edwy Plenel, l’association SOS Chrétiens d’Orient serait possiblement complice de crimes de guerres en Syrie ! C’est ce que le média de gauche a annoncé en grande pompe en février 2022. Cette attaque très politique pendant la campagne présidentielle a été complètement ridiculisée par SOS Chrétiens d’Orient mais le mal médiatique, lui, subsiste toujours.

Bob’arrangé

Les médias ont beaucoup relayé une belle opération de communication d’Emmanuel Macron. Il s’est rendu à Poissy. Le Monde écrit ainsi : « Le chef de l’État est allé débattre, lundi, dans la ville des Yvelines avec des Français. »

Sauf que ce « débat » était en réalité totalement arrangé ! Certains médias ont heureusement dévoilé la supercherie. Mais, là encore, le mal était fait.

Bobard Insoumis

En mai dernier, Taha Bouhafs, journaliste militant et candidat aux législatives pour la France insoumise, annonce jeter l’éponge et renoncer à sa candidature. La raison évoquée dans un communiqué et relayé par plusieurs médias, dont Libération : les attaques racistes de la vilaine extrême droite. Les ténors du parti affichent publiquement leur soutien. Sauf que, rapidement, le pot aux roses est découvert : c’est en réalité à cause d’affaires d’agressions sexuelles que Taha Bouafs a été prié de retirer sa candidature !

Bobard Bruit de bottes

Au lendemain de la victoire de la coalition de droite en Suède en septembre 2022, France Culture évoque les démocrates suédois mais utilise une photo d’un défilé martial du Mouvement de Résistance Nordique ! L’objectif est évident : associer ce parti politique à un groupuscule radical.

Qu’ils retournent en Bobardie !

C’est l’un des plus gros bobards médiatico-politique de l’année. En pleine séance de l’Assemblé nationale consacrée aux migrants transportés par SOS Méditerranée, Grégoire de Fournas, député RN, lance : « Qu’il(s) retourne(nt) en Afrique ! », évoquant soit ces migrants, soit le bateau de l’ONG.

Aussitôt, le chœur des vierges effarouchées hurle à l’attaque raciste à l’encontre du député France insoumise Carlos Bilongo. Les médias embrayent et évoquent clairement un acte raciste. Mensonge total, bobard national.

Catégorie « Bobards géopolitiques »

Bobard fumeux

Pas de fumée du bobard sans feu (de cheminée) en Ukraine ! Le 10 août 2022, le JT de 20h de France 2 évoque les frappes contre la centrale nucléaire de Zaporijie. La journaliste commente : « Ce missile planté dans le toit qui n’a pas explosé est tombé à seulement quelques mètres d’un réacteur nucléaire, ici, dans ce bâtiment rouge ».

En réalité, ce prétendu missile est… une cheminée !

Bobard Prestidigitation

Le présentateur du groupe TF1 Julien Arnaud avait affirmé au cours de l’émission « Un Œil sur le monde », que les images d’une manifestation contre la guerre à Paris avaient été inventées par des médias russe à des fins de « propagande ». Bobard incroyable puisque cette manifestation, organisée par le mouvement « Les Patriotes » avait bien eu lieu ! Le présentateur s’est excusé… mais Renaud Pila a aggravé le bobard en évoquant une manifestation contre le pass sanitaire, alors qu’il s’agissait bien d’une manifestation contre la guerre ! Bobard au carré.

Bobard explosif

Alors que les gazoducs Nordstream I et II venaient d’exploser en septembre dernier, certains médias français ont immédiatement tout fait pour que les accusations se portent sur la Russie et pas sur les États-Unis.

Libération et France Info en tête, de nombreux médias ont tout fait pour minorer l’hypothèse américaine ou anglaise et pour encourager les accusations contre la Russie.

Si le mystère plane officiellement encore sur cet acte de sabotage gravissime, les responsables du sabotage médiatique sont, eux, parfaitement identifiés !

Bobard modéré

Des jihadistes se sont retrouvés en Ukraine pour soutenir les troupes de Kiev. Très gênés par ce soutien étonnant, les médias français ont tout fait pour minimiser la situation. 20 Minutes s’est particulièrement illustré en multipliant les arguments bancals pour justifier l’injustifiable. Quitte à évoquer même un groupe djihadiste « modéré » !

