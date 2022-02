Tout comprendre à la crise Ukraine-Russie avec Michel Geoffroy sur Sunrise

Michel Geoffroy, éminent contributeur de Polémia et fin connaisseur des questions géostratégiques, était interrogé hier soir en direct par Nicolas Faure sur la chaîne Sunrise, en compagnie de Philippe Fabry. Le thème de cet entretien : la crise entre l’Ukraine et la Russie. Une heure d’échanges éclairants à voir et à diffuser.

Guerre en Ukraine & Revue d’actu – Nouvelle Vague #27 avec Philippe Fabry et Michel Geoffroy

Sommaire ⬇️

00:48 Introduction

07:02 Que s’est-il passé après Maïdan ?

11:17 Les raisons de cet emballement

14:12 L’Ukraine, pays très fragile

16:06 La crise : à qui la faute ? À l’OTAN, à Poutine, aux Américains ?

27:07 Poutine à l’offensive ou à l’initiative ?

29:35 Les accords de Minsk définitivement enterrés ?

32:30 Poutine contre l’OTAN

33:40 Des scènes de liesse en Ukraine ?

36:09 Les buts stratégiques de Poutine

41:49 Une offensive logique ?

43:44 Vers une quatrième guerre mondiale ?

46:01 Vers un conflit mondial ?

47:57 Philippe Fabry prédit une guerre mondiale

55:25 Biden annonce le retour des troupes dans les pays baltes

56:17 La question énergétique empêchera-t-elle la guerre ?

01:00:45 L’échec de Macron

01:04:30 Quelle position pour la France dans ce conflit ?

01:13:45 Conclusions des invités

01:18:37 Tanguy David agressé

01:24:09 Un candidat LR agressé par des militants LFI

01:25:47 Parrainages : le manque de courage des maires de droite

01:30:23 Les femmes voilées votent MLP !

01:35:08 Immigration et faits divers

01:37:45 Harcèlement scolaire ou ethno-culturel ?

01:41:26 Twerk dans une église et fin de civilisation

01:49:45 Pop Corn et pluralisme

01:53:17 Bobards d’Or : la cérémonie en vidéo

01:55:53 Les trésors du Bénin

01:57:47 Top Chef : gauchisme trois étoiles

02:02:43 Conclusion