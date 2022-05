Quelques conseils de lecture en ces temps difficiles, par Jean-Yves Le Gallou

Par Jean-Yves Le Gallou, président de la Fondation Polémia ♦ Alors que la période à venir s’annonce catastrophique, Jean-Yves Le Gallou fait un point d’étape et conseille deux livres pour garder le sourire malgré tout.

Campagne présidentielle et vote utile

Les temps sont durs !

La campagne présidentielle a consisté pour les finalistes à sortir le carnet de chèque et à creuser un peu plus le déficit commercial et l’endettement de la France.

Et les Français viennent d’en reprendre pour cinq ans avec Macron. En route vers le Grand Déclassement !

Les législatives s’annoncent prometteuses pour l’extrême gauche. Mais l’opposition parlementaire « insoumise » qu’on nous prédit puissante sera surtout soumise au Grand Remplacement et à l’islamisation. Ce qui ne sera pas pour déplaire au conglomérat centriste dominant, alliance de sortants LREM rempilant et d’élus LR sarkozystes à la dérive.

À droite, faute d’une entente obstinément refusée par Marine Le Pen, il y aura, au mieux, une poignée de parlementaires dont on espère qu’ils ne se comporteront pas en rois fainéants, absents des principaux débats sensibles, comme dans la mandature précédente.

Ceci étant, on peut escompter que, quelque soit son score et son éventuelle entrée au Parlement, Reconquête, fort de ses cadres et de ses 130 000 adhérents, livrera les batailles idéologiques et politiques à venir : identité, sécurité, souveraineté, patrimoine, instruction, liberté… Tout comme les Patriotes de Philippot et Debout la France de Dupont-Aignan dont les actions contre la dictature sanitaire méritent d’être saluées.

Le vrai vote utile, c’est voter pour des gens qui se battent pour leurs idées 365 jours par an, pas pour des boutiquiers et des rentiers s’endormant entre deux élections.

Deux ouvrages pour se changer les idées

Mais puisqu’il faut faire contre mauvaise fortune électorale bon cœur dissident, je vous recommande deux lectures aussi éclairantes que distrayantes. Franchement réactionnaires, mais fort drôles.

QR codes et bancs publics, une farce covidique. Les charmants Aucassin et Nicolette y affrontent le sinistre Olivier Virus et le sanicrate Défraichi. On espère que son auteur, Eric Letty, plume de Monde et Vie pourra faire monter sa pièce, au moins par une troupe amateur (car il y a 11personnages !).

Paru aux éditions de la Nouvelle Librairie, Le rond de serviette est-il de droite ? est un livre plaisamment écrit où l’auteur nous invite à des réflexions mi-légères ; mi-profondes. Richard de Sèze – L’Incorrect, Politique Magazine, Radio courtoisie – y fait preuve d’une parfaite mauvaise foi pleine d’humour.

Jean-Yves Le Gallou

13/05/2022