QI et discours effarant : Bilongo (LFI) dans le texte pour juger sur pièces

Dénonçant « des montages » d’une vidéo « découpée » pour « tronquer » ses propos — d’une extrême modération selon lui — tenus dans une vidéo de La Librairie africaine, le député LFI Bilongo, épaulé par Mathilde Panot, chef de file des Insoumis au Palais-Bourbon, a justifié la saisine de l’ARCOM et de la justice par les déclarations « incitant à la haine et à la discrimination » qu’auraient faites sur Radio Courtoisie le président de cette station, Pierre-Alexandre Bouclay, et son complice Jean-Yves Le Gallou, le président de Polémia, sur le quotient intellectuel des Africains. Nous revenons ci-dessous sur l’état de la science quant aux différences intellectuelles moyennes entre les pays et vous proposons la retranscription intégrale de cet entretien où Carlos Bilongo s’est illustré.

Des propos inattaquables

Sur le fond, le quotient intellectuel moyen des pays d’Afrique subsaharienne est situé autour de 70 à 75 selon les experts. Le QI moyen des pays européens se situe lui autour de 100, tandis que celui des pays d’Asie de l’est avoisine les 105, comme le montre le travail de David Becker. Rien dans ce qui a été dit sur Radio Courtoisie ne contredit le consensus scientifique sur ce sujet.

Par ailleurs, les constatations de MM. Le Gallou et Bouclay ne s’appliquaient pas à Carlos Martens Bilongo lui-même mais expressément au continent africain en général. N’étant pas le discriminé, on voit donc mal à quel titre sa plainte pourrait être recevable en droit… même si tout indique hélas qu’elle le sera, vu les orientations de la magistrature. L’affaire, si elle va en justice, sera extrêmement intéressante car elle posera, semble-t-il pour la première fois, la question de la censure de la science.

Quant au vicieux découpage dont celui qui dénonce la « white democracy » se dit victime, il n’est nullement avéré.

Retranscription intégrale… et édifiante !

« Avez-vous des textes ? » demandait le grand historien Fustel de Coulanges à ses étudiants de la Rue d’Ulm. Il se trouve en l’occurrence que nous avons un texte : la retranscription intégrale du passage du député à la Librairie Africaine, laquelle se veut « une mission, une énergie, une vocation qui consiste à réveiller en vous, si ce n’était pas déjà le cas, la flamme de la renaissance, la flamme de la construction, la flamme de la souveraineté par la connaissance, par l’élévation intellectuelle, par le débat contradictoire ».

Voici ce document. Nos lecteurs pourront à leur tour mesurer la rigueur de la pensée, la puissance de la réflexion, l’élégance et la précision de l’expression ainsi que la maîtrise du continuum (terme cher à Bilongo) historique, bref, l’exceptionnel niveau intellectuel des intervenants.

Retranscription complète Bilongo

19/01/2026