Noël 2024 : le triomphe du Grinch

Mais qu’est-ce que le Grinch ? Laissons la réponse à une sommité culturelle de référence : Télé- loisirs… « C’est à la fin des années 1950 que naît ce croquemitaine – car c’en est un – qui va faire craquer les enfants. À l’origine, cette drôle de bête détestant Noël est le héros d’un livre écrit par Theodor Seuss Geisel, alias Dr. Seuss, en 1957. Titré How the Grinch Stole Christmas !, soit Comment le Grinch a volé Noël !, l’ouvrage se veut une critique de l’hystérie mercantile à l’œuvre lors des fêtes de fin d’année. Le nom du personnage, originellement dessiné en noir et blanc, est tout simplement inspiré de l’adjectif « grinch », soit rabat-joie dans la langue de Shakespeare. »

Attentat et répression

C’est évident, cette année le Grinch a fait main basse sur l’esprit de Noël. L’attentat dramatique de Magdebourg en est l’illustration. Un saoudien islamophobe attaquant un marché de Noël, il fallait le trouver.

Certes, ce n’est peut-être pas un attentat islamiste comme l’a trop rapidement peut-être affirmé le RN mais c’est en tout cas un attentat anti-allemand perpétré par un migrant. On peut d’ailleurs se demander pourquoi cet « islamophobe » ne s’en est pas pris à une mosquée, ce n’est plus ce qui manque au pays de Goethe.

Le pouvoir allemand, à la grande satisfaction du courant médiatique mainstream français, a tenté de mette l’horreur sur le compte de l’extrême droite avec laquelle le psychiatre venu d’Arabie aurait des relations. Un Saoudien suprémaciste allemand, pas banal non plus.

Mais, très vite, il a fallu reconnaitre que l’individu avait été signalé par les Saoudiens eux-mêmes et qu’aucune précaution n’avait été prise.

Il reste donc :

un attentat commis par un étranger, venant du pays des terroristes du 11 septembre,

et des manifestations de l’AfD qui, à deux mois des élections, pourrait bénéficier d’un attentat qu’on a voulu lui mettre sure le dos… il y a même eu un moment une petite odeur de Carpentras d’outre Rhin.

Un immigré saoudien anti-Allemagne

Selon le magazine Der Spiegel, les services secrets saoudiens avaient adressé il y a un an une mise en garde à leurs correspondants allemands du BND au sujet du Saoudien. En cause : un de ses tweets dans lequel il menaçait l’Allemagne d’un « prix » à payer pour son traitement des réfugiés saoudiens. L’avertissement est resté sans effet, pendant que l’homme s’enfermait dans des discours complotistes, accusant l’Allemagne de ne pas protéger les Saoudiens fuyant l’islam rigoriste tout en accueillant des musulmans radicaux. Ce n’est certes pas faux, mais de là à attaquer un marché de Noël

En août dernier, il écrivait encore sur X : « Existe-t-il une voie vers la justice en Allemagne sans faire exploser une ambassade allemande ou égorger au hasard des citoyens allemands ? Je cherche cette voie pacifique depuis janvier 2019 et je ne l’ai pas trouvée. »

Apparemment, il a fini par trouver sa voie, mais n’a pas démontré que l’immigration – même de ceux qui se sentent persécutés par l’islamisme – était une chance pour le pays d’accueil.

Elon Musk soutient l’AfD

Quant à l’AfD, elle venait – quelques heures avant l’attentat ! – de recevoir un soutien de poids : « Seule l’AfD peut sauver l’Allemagne. » Cinq petits mots écrits sur sa plateforme X qui confirment les sympathies d’Elon Musk.

L’européiste Thierry Breton ne l’a pas avalé : « À quelques semaines des prochaines élections en Allemagne, et au moment de l’attentat odieux de Magdebourg, Elon Musk – le plus grand influenceur mondial sur X et membre potentiel de la future administration américaine – soutient ouvertement le parti d’extrême droite AfD. N’est-ce pas là la définition même de l’ingérence étrangère ? »

Réponse immédiate du berger à la bergère : « Frérot, « l’ingérence américaine » est la seule raison pour laquelle tu ne parles pas allemand ou russe aujourd’hui d’après moi », lui a répondu le patron de X, faisant allusion au Débarquement américain en Europe lors de la Seconde Guerre mondiale. » Le grinch est-il un vert-de-gris ?

En tout cas, les années sombres sont de retour comme jamais, même sur les stades en Italie.

En Italie, le descendant de Mussolini acclamé

L’arrière petit fis du duce a marqué un but, le nom de Mussolini a donc été scandé, accompagné de saluts romains. Libération raconte et s’étrangle comme les principaux médias français :

« Romano Floriani Mussolini, arrière-petit-fils de, a inscrit l’unique but de son équipe de la Juve Stabia contre Cesena dimanche, lors ce qui semblait être une banale rencontre de Serie B, l’équivalent de la Ligue 2 en Italie. Banale, jusqu’à ce que le descendant du « Duce », 21 ans, au maillot floqué Mussolini, vienne célébrer son œuvre devant les supporters de son club. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux montre le joueur exulter en mettant son index sur sa bouche, comme pour dire à tout le monde de se taire, puis acclamé sous une tribune effervescente du stade de Castellammare di Stabia, localité située en périphérie sud de Naples. On y entend le speaker dire : « Romano a marqué », et les supporters scander : « Mussolini » à plusieurs reprises, en levant leurs mains dans ce qui ressemble trait pour trait à des saluts romains Le joueur porte à la fois le nom de son père – un ancien officier de la Garde des Finances – et celui de sa mère, l’ancienne députée européenne Alessandra Mussolini, petite-fille du « Duce ». D’abord arrivée en politique en tant que députée issue du Mouvement social italien, un ancien parti néofasciste formé par des partisans de Benito Mussolini après la Seconde Guerre mondiale, elle a poursuivi jusqu’en 2024, s’étant entretemps ralliée à la formation de droite Forza Italia, fondé par Silvio Berlusconi. Romano Floriani Mussolini est arrivé cet été à la Juve Stabia, prêté par son club d’origine, la Lazio Rome, dont le public est notoirement connu pour ses accointances avec le milieu de l’extrême droite italien. Croix celtiques, cris de singe, saluts fascistes, banderoles sur Auschwitz et même photos détournées d’Anne Frank, en octobre 2017 : les ultras de la Lazio Rome sont régulièrement épinglés pour des actes racistes ou antisémites. En 2021, une vidéo tournée au stade de la Lazio montrait un homme avec un aigle de taille impressionnante perché sur son bras (l’oiseau symbole de la Lazio) faire le salut fasciste tourné vers les supporteurs, qui criaient en retour « Duce ! Duce ! ».

On notera que le maillot tout de même n’était pas floqué Floriani, mais Mussolini. Plus Grinch tu meurs.

En France, le règne du Grinch ?

Reste que la France ne doit pas s’inquiéter. Le gouvernement de noël est un gouvernement Grinch. Il mécontente tout le monde.

Il y a même le retour de la mère fouettard des retraites et à la justice le petit Moussa qui fait s’étrangler le syndicat de la magistrature c’est toujours cela de pris. Le gendarme faisant le juge ce n’est pas du bon vieux guignol à la française ça ?

Un premier ministre de gauche de retour détesté par la gauche complète le tableau d’un gouvernement de noël composé, c’est sûr, par Bayrou-grinch.

Pas bon tout ça pour le Schtroumpf suprême toujours isolé dans le Bunker de l’Elysée où ne souffle plus aucun esprit et surtout pas celui de Noël.

Pierre Boisguilbert

29/12/2024