Municipales : une guerre des centres en vue de 2027 ?

Comme il était logiquement prévisible, les élections municipales ont accéléré et précisé les évolutions en cours de la sociologie politique des territoires français. Et les dynamiques qui s’affirment peuvent être considérées comme positives à plus d’un titre.

Didier Beauregard

Une gauche émiettée

Les études d’opinion, globalement, ont vu juste, les électeurs de gauche ont significativement rejeté l’union des gauches avec LFI, et les alliances entre le PS et La France insoumise ont été majoritairement sanctionnées. LFI peut toujours glorifier ses succès remarquables dans les « quartiers populaires », ses victoires sont des trompe-l’œil qui n’annoncent pas « les lendemains qui chantent ». Le verdict électoral est clair ; la stratégie de la tension conflictuelle portée par le parti de Mélenchon a amplifié le processus de permutation des « forces du mal » entre le RN et LFI au sein du paysage politique. La consolidation du socle électoral musulman de LFI est un succès qui enferme ce parti dans un ghetto identitaire qui limite sérieusement son espace de progression, alors que l’image du parti subit les assauts répétés d’un processus de diabolisation. LFI, comme le FN durant des décennies, est condamné à gérer son pactole électoral de l’ordre de 15 % maximum, sans espoir d’accéder aux responsabilités nationales. Ses victoires à Saint-Denis, Roubaix, La Courneuve, Creil ou Vénissieux ne sont que la confirmation d’une emprise démographique de l’islam dans ces territoires, identifiable depuis déjà bien longtemps. La cohabitation culturelle entre le gauchisme identitaire des petits blancs « normalisés » qui forment la structure des cadres de LFI et les populations indociles d’une diversité tant louangée s’annonce comme un sujet à suivre avec la plus grande attention dans les années qui viennent. L’ex-maire socialiste de Creil s’est déjà plainte d’avoir été « traitée de mécréante » lors de la campagne municipale face à un candidat LFI qui l’a emporté. Cette dernière fait part d’attaques ciblées liées au fait qu’elle « soit une femme » et « non musulmane » !

Le Parti socialiste, pour sa part, a confirmé son implantation électorale dans les grandes villes, mais la tragicomédie de ses alliances avec LFI a fini de ruiner ce qui pouvait lui rester d’image crédible. Son secrétaire général, Olivier Faure, se voit violemment contesté au sein du parti pour ses louvoiements « honteux », et s’est retrouvé contraint d’affirmer qu’il n’y aura pas d’alliance entre le PS et LFI pour les élections présidentielles et législatives de 2027. Le PS n’a plus vocation à perdurer en l’état. La logique politique voudrait que sa partie gauche se rapproche de LFI, alors que son flanc néo-social-démocrate, incarné par Place publique de Raphaël Glucksmann, se repositionne clairement au centre gauche, en vue de recomposer un vaste espace centriste ; c’est-à-dire retrouver le schéma 2017 de la victoire de Macron. Cette construction est-elle possible alors que le centre macroniste a quasiment disparu de la géographie électorale ? Si la gauche, hors LFI, a sauvé ses trois villes de tête et son implantation communale, il ne faudrait pas pour autant surestimer ses succès. Le courant socialiste n’a rien gagné en termes démographiques, il a juste récupéré l’électorat qui s’était rallié à Macron lors des élections présidentielles et législatives de 2017 et 2022. C’est le même électorat, plutôt âgé et bourgeois, habitant les centres-villes et les métropoles, qui se déplace d’une case à l’autre, avec le même schéma socio-idéologique. Un électorat que l’on peut aussi qualifier de « centriste » et qui a largement compensé les pertes enregistrées par le désaveu des alliances PS/LFI.

Les écologistes, pour leur part, toujours tiraillés entre le goût du pouvoir et la tentation de la radicalité, ont subi un sérieux revers avec la perte de la plupart de leurs bastions. Un aspect encourageant du bilan électoral. Si les Verts ont réussi à garder Lyon, Grenoble et Tours, ils ont perdu six villes conquises en 2020 : Bordeaux, Strasbourg, Besançon, Poitiers, Annecy et Colombes (Hauts-de-Seine). Sans parler de la Métropole de Lyon, passée chez Les Républicains. La gauche, sauvée, mais émiettée, n’a pas de raison de voir la vie en rose et doit chercher son salut vers le centre.

LR dans le piège centriste

Cet enjeu est également celui des Républicains, déchirés depuis longtemps entre un électorat qui, majoritairement, regarde vers sa droite et un appareil politique fossilisé dans son refus de tout rapprochement avec le courant « populiste » ; réaction pavlovienne d’une force déclinante, bien implantée dans le tissu communal, mais incapable, sous ses propres couleurs, d’assurer une présence au second tour de la présidentielle. LR est plus que jamais condamné à nouer une alliance au centre pour ambitionner la possibilité d’une victoire en 2027. Le centre devient bel et bien le point névralgique de la géographie politique nationale, mais, tel un triangle des Bermudes, il est susceptible d’engloutir ceux qu’il attire à lui. Les candidats se bousculent sur cet espace restreint et cette multiplication même laisse peu de chance de victoire aux ambitions rivales. L’enjeu est particulièrement délicat pour le PS et LR ; quel espace politique peuvent-ils occuper entre leurs « extrêmes » et les forces du centre proprement dit (l’épicentre !) (MoDem, UDI, Radicaux de gauche, Renaissance, Horizons…) ? L’espace est étroit, et leur position de grand écart, à droite ou à gauche, et le pôle centriste n’est plus tenable, alors que le centre se veut la nouvelle force motrice d’un large rassemblement politique. Comment imaginer, par exemple, une candidature de droite de Bruno Retailleau, tournée vers le centre droit, avec la candidature d’Édouard Philippe, appuyée sur un centre droit qui sollicite l’électorat LR ? D’évidence, les deux dynamiques se cannibalisent l’une l’autre. Gérald Darmanin, candidat putatif, propose bien une vaste alliance au centre, entre RN et LFI, avec l’ensemble des forces politiques de gauche et de droite ; mais cette idée, irréelle en termes de sociologie politique, est retombée instantanément, accompagnée de l’amicale recommandation d’Olivier Faure à Gérald Darmanin « d’arrêter de rêver » ! Un appel à l’union, un peu plus réaliste, a été publié dans La Tribune du 28 mars, avec un candidat unique de la droite et du centre en 2027 afin d’éviter aux Français « le terrible choix entre deux extrêmes » au deuxième tour d’une présidentielle. Une tribune signée par 90 élus de droite et du centre, dont neuf ministres en exercice. Une déclaration de principe ronflante qui a bien peu de chance de canaliser les ambitions rivales.

Un RN en pole position

Le RN, de fait, est, aujourd’hui, la seule force politique dont la place au second tour est assurée, si l’on s’en tient à la vérité des sondages. Si les municipales, pour le parti de Marine Le Pen, n’ont pas été le triomphe espéré, avec l’échec de Toulon notamment, le bilan global, pour autant, est largement positif. Il confirme la force de son implantation dans les communes qu’il contrôlait déjà (16 sur 17) et obtient un résultat final de 62 communes, Nice y compris, avec des gains significatifs dans des villes moyennes emblématiques, où le parti à la flamme pourra apporter la preuve de ses capacités de gestionnaire local. Le RN est le seul parti qui montre, à l’issue du scrutin communal, traditionnellement pas favorable pour lui, une véritable dynamique qui renforce nettement sa présence sur les territoires périphériques, majoritaires en termes d’électeurs face aux populations des métropoles. Les études d’opinion montrent qu’en l’état, Édouard Philippe est le seul candidat capable de battre Jordan Bardella (ou Marine Le Pen ?) lors d’un deuxième tour. Un pronostic conforme aux attentes du système, mais à prendre avec le plus grand recul dans la mesure où, comme nous l’avons analysé, nul ne connaît aujourd’hui le nombre et la qualité des candidats susceptibles de se positionner sur l’espace central, côté droit ou côté gauche. Les municipales, notamment, ont montré qu’une alliance des gauches, hors LFI — soit gauche social-démocrate, plus écolos et PC (un comble !) — pouvait représenter une force capable de peser dans une élection, et même, comme à Paris, mordre sur un électorat de centre droit. Il est dans la nature des choses que les frontières des centres soient floues. Dans la logique des forces en présence, tout pousse à une guerre des (petits) chefs au centre de l’échiquier politique, ce qui ouvre un large espace d’incertitude sur les scénarios possibles en 2027.

Didier Beauregard

02/04/2026