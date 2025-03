Macron face à la Russie : halte à la paix !

Cela faisait des années que la propagande officielle nous le suggérait. Mais, depuis l’allocution d’Emmanuel Macron du 5 mars 2025, c’est désormais une certitude : la Russie nous menace. Tout est clair pour nous désormais. Notre vie a maintenant un sens : nous opposer à la menace russe, y compris par la force des armes que nous n’avons pas encore. Quelle magnifique perspective pour les jeunes générations !

L’insupportable port du voile russe

La Russie nous menace. On le voit tous les jours.

L’insécurité galopante, les viols et les attaques au couteau dans nos villes ? Les Russes, bien sûr. Le narcotrafic qui s’installe partout en France ? Les mafias russes, évidemment. Les immigrés qui s’installent irrégulièrement chez nous ? Des Slaves encore et toujours.

Dans nos écoles, les jeunes filles russes veulent imposer le port du voile et les petits Russes s’en prennent violemment aux enseignants.

Les influenceurs russes que l’on ne parvient pas à expulser déversent leur haine antifrançaise en toute impunité. Pendant que les prêtres orthodoxes font des prêches antisémites, misogynes et homophobes dans leurs églises qui se multiplient dans notre pays.

Et des milliers de binationaux franco-russes pèsent de plus en plus sur la vie politique française alors que certains quartiers russes deviennent des zones de non-droit où les forces de l’ordre n’osent plus entrer.

Et où les jeunes Russes multiplient les trafics, les conduites dangereuses et les refus d’obtempérer à bord de leurs autos de luxe, qu’ils conduisent en faisant hurler l’autoradio.

La Russie fait exprès de nous embêter

Oui, la Russie nous menace. Elle n’a de cesse de nous provoquer.

Elle a mis exprès ses frontières à côté de celles des bases de l’OTAN. Elle provoque partout des révolutions de couleur pour renverser les gouvernements qui lui déplaisent. Elle finance des milliers de journalistes européens pour faire sa propagande.

Elle n’a pas accepté l’épuration ethnique des russophones dans le Donbass, alors que cela ne gênait ni la France ni l’Allemagne, pourtant garantes du respect des accords de Minsk.

Elle a fait sauter ses propres gazoducs pour nous priver de son gaz bon marché.

Et son économie refuse méchamment de se ruiner, comme le demandait pourtant gentiment notre ministre des Finances, Bruno Le Maire, dès 2022.

La Russie nous menace car elle ne prend pas au sérieux nos sanctions à répétition, alors que nous en sommes pourtant au 16e paquet européen. Et elle va nous obliger de surcroît à nous endetter encore plus pour financer l’augmentation de nos dépenses militaires et l’extension de la dissuasion nucléaire à toute l’UE, comme l’a annoncé notre génial président.

Non à la paix !

Et voilà maintenant qu’elle voudrait s’entendre avec les États-Unis pour faire la paix en Ukraine, sans nous demander notre avis. Alors, là, la coupe est pleine !

Car faire la paix, c’est inacceptable quand on est, comme nous, un pays de gauche gouverné par des bourgeois éclairés par les Lumières de la raison, qui depuis 1792 n’ont de cesse de vouloir faire la guerre au monde entier sous prétexte de lutter contre les tyrans. Ou plus exactement d’envoyer les autres, avant tout les « gens de rien », faire la guerre à leur place et sans leur donner les moyens de la gagner.

La paix priverait en outre notre complexe militaro-industriel de ressources et d’emplois dont nous avons tant besoin. Notre Bourse ne se porte-t-elle jamais si bien que quand la guerre menace ?

Donc vouloir faire la paix, comme Poutine et Trump, c’est mal. C’est être d’extrême droite comme l’explique si bien Thomas Legrand dans Libération du 5 mars 2025. C’est se comporter en mauvais Français, comme ceux qui « fument des clopes et roulent au diesel », pour reprendre l’expression d’un ancien porte-parole du gouvernement.

Alors rendons grâce à notre génial président Emmanuel Macron de faire de grands efforts, et surtout de grands discours, pour nous préserver d’une telle perspective honteuse.

Ayons avec lui la « force d’âme » de refuser la paix en Europe !

Michel Geoffroy

07/03/2025