Le Québec face au projet d’annexion du Canada par Donald Trump

Depuis son élection à la magistrature suprême américaine, Donald Trump évoque avec insistance le rattachement du Canada aux Etats-Unis, provoquant surprise ou ricanements. Ancien journaliste au quotidien Présent, éditeur du Harfang, une remarquable revue québécoise nationaliste, auteur de livres sur le Canada français publiés par Dualpha et d’une biographie de Jacques Cartier, Rémy Tremblay est un excellent connaisseur des arcanes politiques au Canada en général et dans sa Belle Province en particulier. Il nous paraissait donc tout indiqué pour analyser la situation.

Camille Galic

Un voisin déjà ultra-américanisé

Camile Galic : Après le canal de Panama puis l’immense et très riche en métaux précieux Groenland, région autonome (mais désertique : 57 000 âmes) du Danemark, le président états-unien Donald Trump convoite le Canada. Votre première réaction a-t-elle été la stupéfaction ou l’indignation ?

Rémy Tremblay : En fait, comme la plupart des Canadiens, lorsque cette idée fut lancée la première fois par Donald Trump peu après son élection, j’ai pensé qu’il s’agissait d’une simple blague. Après tout, le président américain est connu pour ses déclarations à l’emporte-pièce et il annonçait des négociations sur des tarifs sur les produits canadiens, qu’il souhaiterait voir atteindre 25 % !

Mais, nous sommes désormais en janvier, et Trump continue de discuter ouvertement de cette annexion envisagée. Alors, comme tout le monde ici, je commence à me demander s’il s’agit réellement d’une simple blague. Et la plupart des gens à qui je parle se posent la même question.

Camile Galic : L’américanisation des esprits, de la langue et des mœurs avec le wokisme est-elle déjà un fait accompli au Canada ? Et, si oui, les régions les plus gangrenées sont-elles les provinces francophones ou anglophones ?

Rémy Tremblay : La question est excellente; en fait, le Canada anglais (qu’on appelle le Rest of Canada) est déjà ultra-américanisé : le wokisme y triomphe partout, on se nourrit de la culture hollywoodienne, on a les même références culturelles… Bref, les Anglo-Canadiens sont pratiquement des Américains, mais un peu plus à gauche. Ici, la liberté d’expression est loin d’être absolue, tout comme le droit aux armes à feu, et nous vivons, d’un océan à l’autre dans un état-Providence.

Force est de constater que Vancouver, Toronto et même Montréal n’ont plus grand-chose de canadien. Ces mégalopoles, où les « de souche » se font de plus en plus rares, pourraient être des villes états-uniennes.

Cela étant dit, ce qui distinguait les Canadiens anglais des Américains était l’américanophobie de façade adoptée par les Canadiens anglais, qui aiment se considérer comme « plus éclairés » que leurs voisins du Sud. Anciennement, les Canadiens anglais étaient des WASP (White Anglo Saxon Protestants) et se considéraient plus comme des Britanniques que comme des Canadiens. Loyaux à la Couronne, ils entretenaient de réelles différences culturelles avec leurs voisins du Sud.

Toutefois, ces Anglais sont devenus une minorité. Lorsque Stephen Harper tenta il y a une quinzaine d’années de faire revivre un patriotisme canadien autour de la Couronne, de l’attachement à la Grande-Bretagne et à notre participation au conflit de 1812 contre les États-Unis, ce fut un échec. Les Néo-Canadiens provenant des quatre coins du globe, n’ont que peu d’intérêt pour ce genre de patriotisme à saveur historique.

À l’heure où les Canadiens d’origine anglaise deviennent une pièce de plus en plus petite de la mosaïque canadienne, ce genre de patriotisme ne fonctionne plus.

Camile Galic : Et le Québec?

Rémy Tremblay : Le Québec, voilà ce qui me préoccupe. Nous avons une culture propre, une histoire différente, des origines à nous. Nous sommes une nation distincte. Et reconnue.

Que les États-Unis avalent le Canada anglais m’importe peu. Les ressemblances entre eux sont tellement flagrantes, que leur séparation est une quasi-erreur historique! Dans tous les cas, le Canada-français ne doit pas être absorbé par les États-Unis, ce serait la fin de l’aventure française en Amérique. En une ou deux générations, nous serions, comme nos aïeux installés au Sud de la frontière durant la « Grande saignée », assimilés. Il ne resterait de nous que quelques patronymes prononcés à la sauce yankee.

Une culture mourrait définitivement.

Si certains sont prompts à condamner mes propos, qui peuvent paraître choquants, il faut se rappeler que c’est par le rapport de forces que le Canada tient le Québec en otage. En 1995, lorsque les Québécois purent s’exprimer sur leur avenir national, ce sont les magouilles avérées d’Ottawa qui firent en sorte que nous sommes restés contre notre gré dans cette Confédération. Ottawa a parfois invoqué la possibilité de faire intervenir l’armée ou d’utiliser d’autres moyens de coercition si le Québec quittait le Canada. Dans le scénario actuel, Washington a annoncé qu’il n’emploierait ni la force, ni la contrainte.

Je me sens donc fort peu solidaire du Canada anglais, mais je crains que les souverainistes se rangent par commodité derrière Ottawa plutôt que de tenter de tirer leur propre épingle du jeu… surtout que la fenêtre de possibilités s’ouvre pour nous.

Pourquoi défendre la souveraineté d’un État qui nie la souveraineté de ma nation?

Un projet déjà ancien

Camile Galic : L’Anschluss du Canada est-elle populaire ou déjà envisagée aux Etats-Unis ou bien cette idée extravagante pour nous Français est-elle sortie tout armée de la tête de Trump à des fins géopolitiques et/ou mercantiles ?

Rémy Tremblay : Il faut le dire, ce n’est pas la première fois qu’un tel projet est évoqué. Les révolutionnaires américains tentèrent d’annexer le Canada lors de la Guerre d’indépendance, puis, en 1837-1838, plusieurs chefs canadiens-français, dont Louis-Joseph Papineau, évoquaient la possibilité de s’émanciper du joug britannique pour se rattacher aux États-Unis. Nous aurions été une Louisiane-bis.

Dans les années 1980, il y eut un petit parti, le Parti 51, qui proposait de faire du Québec le 51e État américain. Le score fut anecdotique.

Il semble que l’objectif de la menace de Trump soit de déstabiliser l’adversaire dans les rounds de négociation. Il faut comprendre que Trump veut imposer des tarifs de 25% aux produits canadiens pour favoriser l’économie de son pays. Face à lui, il a un Premier ministre démissionnaire, car peu populaire, qui a dû suspendre la démocratie en fermant le Parlement jusqu’au printemps pour éviter d’être renversé. Bref, Trump a le gros bout du bâton.

Pire, la principale arme que Ottawa pourrait brandir est l’imposition de tarifs ou de restrictions sur les exportations énergétiques (pétrole de l’Alberta et électricité du Québec), mais on imagine mal l’Alberta et le Québec faire front commun avec Trudeau lors de ces négociations. D’ailleurs, la Première ministre albertaine Danielle Smith était à Mar-a-Lago le samedi le 11 janvier!

L’assourdissant silence de la France

Camile Galic : La réaction du Danemark a été jusqu’ici très modérée, mis à part le changement de ses armoiries pour y inclure le Groenland et les Féroé, mais quelle a été celle du Royaume-Uni ?

Rémy Tremblay : Le Royaume-Uni n’a plus de pouvoir au Canada. Le roi par contre est roi du Canada, ce qui en fait le chef d’État officiel, mais non pas en tant que roi d’Angleterre. Le Royaume-Uni n’a donc pas son mot à dire. Mais, vu la réputation du Canada dans les « Five Eyes », agence de renseignements réunissant depuis la Seconde Guerre mondiale l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, et où il fait office de bon dernier, il y a probablement des gens à Londres qui espèrent un tel scénario.

Maintenant, ce qui est assourdissant, c’est le silence de la France. Imaginons que ce fût un Charles de Gaulle à l’Élysée… À peine ce scénario d’annexion annoncé, le président français aurait traversé l’Atlantique pour assurer les Québécois de son soutien et il est fort à parier qu’il aurait exigé que le Québec devienne indépendant et devienne soit une nation totalement indépendante, soit un protectorat. Mais la France, qui fut longtemps la meilleure amie du Québec, ne semble pas vouloir jouer un rôle cette histoire.

Camile Galic : Notre actuel président a d’autres chats à fouetter… Mais comment ont réagi les immigrés, de plus en plus nombreux au Canada et dont les nouvelles générations naturalisées sont majoritairement anglophones, même quand leurs ascendants venaient du Maghreb ou de Haïti ? En cas de référendum par exemple, comment voteraient ces citoyens de fraîche date ?

Rémy Tremblay : Bonne question! Il est difficile de savoir comment le vent tournerait. Il faut savoir que le Canada est excessivement laxiste au niveau de la justice et offre un filet social incroyable… Il se pourrait donc bien que les Néo-Canadiens préfèrent le Canada aux États-Unis. Mais ça reste à voir !

Entretien avec Rémy Tremblay réalisé par Camile Galic

21/01/2025