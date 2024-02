La mairie socialiste du 10ᵉ arrondissement tente d’interdire la cérémonie des Bobards d’Or ! 

La cérémonie (parodique) des Bobards d’Or distingue, chaque printemps, les journalistes et les médias qui n’hésitent pas à mentir délibérément pour servir le politiquement correct. Elle est organisée depuis 2010 par l’association Polémia. L’édition 2024 se tiendra le 5 mars avec une nouveauté : les mensonges des personnalités politiques, répercutés dans leurs médias alliés, seront présentés au public.

Les organisations du 10e et sa maire, @ACORDEBARD disent NON à la cérémonie d'extrême-droite des bobards d'Or dans notre arrondissement. Cette soirée accueillie par le @Theatre_Gymnase est un danger pour nos valeurs de fraternité et d'égalité : elle doit être annulée ! pic.twitter.com/uKk7ikRcEw

