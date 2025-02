Immigration. Jean-Yves Le Gallou face à la justice : l’ASLA à ses côtés

L’association de soutien aux lanceurs d’alerte (ASLA) se mobilise aux côtés de Jean-Yves Le Gallou pour l’épauler dans son procès du 18 février prochain. Nous vous parlions dans un article paru cette semaine de cette convocation de la 17e chambre. Nous partageons avec vous le communiqué de l’ASLA qui rappelle notamment les enjeux de cette affaire.

Polémia

Jean-Yves Le Gallou face à la justice

Jean-Yves Le Gallou, figure intellectuelle de la droite patriote, ancien député européen et fervent défenseur de la liberté d’expression, sera jugé le 18 février prochain devant la 17e chambre correctionnelle de Paris.

Celui-ci est poursuivi pour avoir critiqué une décision de justice du juge Florence Nikolic, qui avait suspendu l’expulsion de l’imam islamiste Hassan Iquioussen en 2022.

Ce scandaleux procès soulève une question essentielle : le droit de chaque citoyen à critiquer librement les décisions judiciaires qui façonnent la politique migratoire du pays.

En la commentant, Jean-Yves Le Gallou a exercé son droit à l’information et au débat public, un principe fondamental dans une démocratie.

Un enjeu pour la liberté d’expression

En France, des milliers d’OQTF (Obligations de Quitter le Territoire Français) restent non exécutées, souvent à cause de recours judiciaires.

Jean-Yves Le Gallou a exprimé une critique légitime concernant l’impact de ces décisions sur la politique migratoire et ce procès met en lumière la nécessité de préserver la liberté de débat sur ces enjeux cruciaux.

L’ASLA soutient Jean-Yves Le Gallou dans son combat juridique

Dans cette démarche, l’ASLA a décidé de prendre en charge les frais juridiques du président de Polémia, afin de garantir que son droit à un procès équitable et à une défense pleine et entière soit respecté.

L’ASLA se tient aux côtés de Jean-Yves Le Gallou pour défendre la liberté d’expression.

ASLA

08/02/2025