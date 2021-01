Comme chaque semaine, I-Média décrypte l’actualité médiatique en déconstruisant le discours dominant.

I-Média n°331 – Censure de Donald Trump : le coup d’État de la gauche et des GAFA

Sommaire

01:08 L’image de la semaine – La disparition de Georges Pernoud

Nous reviendrons d’abord sur la mort de Georges Pernoud, ancien présentateur de l’émission Thalassa sur France 3. Georges Pernoud avait notamment été évincé car mâle blanc de plus de 50 ans et aussi car il représentait la France d’avant.

03:10 Censure de Donald Trump : le coup d’État de la gauche et des GAFA

Ensuite, nous analyserons en profondeur l’événement de la semaine : l’incroyable censure totale des GAFA contre Donald Trump après l’envahissement du Capitole par certains de ses partisans.

26:45 Revue de presse

35:53 Face à la chasse aux dissidents, que faire ?

Et enfin, nous conclurons cette émission par une étude des moyens de lutter contre cette censure qui touche Trump, ses soutiens et, plus largement, l’ensemble des dissidents dans le monde.