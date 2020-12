Comme chaque semaine, I-Média décrypte l’actualité médiatique en déconstruisant le discours dominant.

I-Média n°327 – USA : les médias ont manipulé l’élection

Sommaire

02:38 L’image de la semaine

La beauté des crèches de Noël traditionnelles ne semble plus intéresser le Vatican…

04:25 USA : les médias ont manipulé l’élection

Les médias américains ont tout fait pour manipuler l’élection présidentielle américaine, notamment en taisant un scandale énorme concernant le fils de Joe Biden.

19:21 Revue de presse

38:00 Vaccin : je doute donc je suis… complotiste ?

Et enfin, nous verrons que selon les médias et les réseaux sociaux, le doute sur l’efficacité du vaccin contre le Covid-19 ne semble plus permis…