I-Média n°288 – Grèce : révolte populaire contre l’invasion

Comme chaque semaine, I-Média décrypte l’actualité médiatique en déconstruisant le discours dominant.

Sommaire

02:15 Image de la semaine – Grèce : révolte populaire contre l’invasion

L’image de la semaine, c’est celle des affrontements entre migrants et grecs. Entre la réaction populaire sur l’île de Lesbos et les affrontements entre garde-frontières et envahisseurs, il y a comme un air de bataille des Thermopyles aux frontières de l’Europe !

12:10 Coronavirus : incompétence gouvernementale et indulgence médiatique

Alors que l’épidémie de Coronavirus s’aggrave en France et en Europe, il devient de plus en plus clair que l’amateurisme – parfois glaçant – du gouvernement français est complaisamment couvert par une étonnante pudeur médiatique.

25:40 Revue de presse

Émeute congolaise en plein Paris…

Manipulations médiatiques à quelques jours des Municipales…

I-Média reviendra sur quelques faits médiatiques marquants de la semaine.

32:00 Césars : des salades qui tournent au vinaigre

Entre un prix polémique attribué à Roman Polanski et un discours anti-européen d’une actrice sur scène, la cérémonie des Césars aura fait parler dans tous les médias.