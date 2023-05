Gérald Daramanin contre Giorgia Meloni… pour mieux attaquer le RN ?

Par Pierre Boisguilbert ♦ Darmanin juge la droite – qualifiée de « dure » par son camp et les médias – trop molle. En attaquant Meloni, il vise bien sûr Marine Le Pen pour la décrédibiliser. C’est une obsession qui débouche sur une crise diplomatique avec l’Italie.

Une nouvelle attaque politicienne minable

Sur cette thématique le ministre de l’inférieur est un dangereux récidiviste. « Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, en vient quasiment à être dans la mollesse je trouve… Il vous faut prendre des vitamines, je ne vous trouve pas assez dure là ! » disait-il lors d’un débat télévisé en février.

Et sa sortie contre la première ministre italienne est la suite de cette déclaration qui lui avait été reprochée. Comme quoi la Macronie ne tire jamais leçon de rien.

Sur l’immigration, pour Darmanin, les amis de Marine Le Pen sont nuls, ils promettent mais ne font rien.

De la part de l’homme du stade de France et de Mayotte, c’est tout de même fort de café très serré à l’italienne !

« Madame Meloni, gouvernement d’extrême droite choisi par les amis de madame (Marine) Le Pen, est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue », a donc déclaré Gérald Darmanin, sur RMC, en réaction à des propos du président du Rassemblement national (RN) Jordan Bardella concernant la situation migratoire à la frontière franco-italienne. « Oui, il y a un afflux de personnes migrantes et notamment de mineurs » dans le sud de la France, a reconnu Gérald Darmanin, avant d’en rejeter la faute sur le voisin transalpin. « La vérité, c’est qu’il y a en Tunisie (…) une situation politique qui fait que beaucoup d’enfants notamment remontent par l’Italie et que l’Italie est incapable (…) de gérer cette pression migratoire », a-t-il insisté. « Meloni, c’est comme Le Pen, elle se fait élire sur ’vous allez voir ce que vous allez voir’ et puis ce qu’on voit c’est que ça (l’immigration) ne s’arrête pas et que ça s’amplifie », a poursuivi le ministre.

Les Italiens furieux

Les italiens n’ont pas apprécié. Les condamnations vives ont débouché sur l’annulation la visite de son ministre des Affaires étrangères, qui était attendu à Paris pour une rencontre avec son homologue française, Catherine Colonna. Quelques heures après la tenue de ces propos, le Quai d’Orsay a fait machine arrière, allant à l’encontre des déclarations du ministre de l’Intérieur. « Le gouvernement français souhaite travailler avec l’Italie pour faire face au défi commun que représente la hausse rapide des flux migratoires », a indiqué le ministère des Affaires étrangères, dans ce qui ressemble fort à un désaveu. Il a également souligné que la relation bilatérale était « fondée sur le respect mutuel, entre nos deux pays et entre leurs dirigeants ». Et les autorités françaises d’ajouter « espérer » que la visite d’Antonio Tajani soit reprogrammée « rapidement », après ce contretemps inattendu.

Les italiens sont excédés par les leçons françaises. En novembre déjà, les deux pays avaient connu une forte poussée de fièvre lorsque le gouvernement de Giorgia Meloni, à peine arrivé au pouvoir, avait refusé de laisser accoster le navire humanitaire Ocean Viking de l’ONG SOS Méditerranée, qui avait fini par être accueilli pour la première fois par la France, à Toulon. L’épisode avait suscité la colère de Paris, qui avait convoqué une réunion européenne pour que l’Italie respecte ses obligations en matière d’accueil et que ce scénario inédit ne se reproduise pas.

Trop durs, trop mous… Giorgia Meloni – qui est moins amie avec Marine Le Pen que Matteo Salvini – est un prétexte pour la propagande personnelle de Gérald Darmanin, en quête de stratégie présidentielle.

Il a utilisé une fois de plus le fusil pour tirer dans les coins mais c’est lui qui s’est pris la balle dans le pied.

Pierre Boisguilbert

05/05/2023