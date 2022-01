Bobards d’Or 2022. Tribune des généraux : Bobard 3 étoiles

La cérémonie des Bobards d’Or récompense tous les ans les meilleurs mensonges médiatiques de l’année. Elle aura lieu le 7 février prochain, au Théâtre du Gymnase (inscriptions ouvertes ici : https://www.weezevent.com/les-bobards-d-or-2022). En attendant cette cérémonie, un vote par internet est organisé afin de départager les 9 meilleurs Bobards, parmi les 12 présélectionnés, qui seront présentés au public le 7 février. Vous pouvez voir chaque Bobard et voter pour vos préférés à cette adresse : https://bobards-dor.fr/actualites/bobards-dor-2022-les-votes-sont-ouverts/.

Tribune des Généraux : Bobard 3 étoiles

Auteur : Daniel Schneidermann d’« Arrêt sur images »

Date : 27 avril 2021

La tribune des généraux, publiée sur le site Place d’armes puis reprise par Valeurs actuelles aura longuement agité le milieu politico-médiatique.

De nombreux commentateurs politiques y ont vu un « appel au putsch ». Parmi les journalistes, on a globalement été plus mesuré. Sauf chez Daniel Schneidermann, vieux journaliste et infatigable donneur de leçons gauchiste. Dans son édito sur la question, voici ce qu’il écrit :

« Il aura fallu quatre jours au gouvernement – et aux médias – pour réaliser qu’une vingtaine de généraux (en retraite), mais aussi “une centaine de hauts gradés, et plus d’un millier d’autres militaires”, selon Valeurs actuelles, avaient publié le 21 avril dans l’hebdomadaire un appel au putsch militaire. »

En réalité, n’importe qui ayant pris connaissance de la tribune aura lu ces lignes : « Si rien n’est entrepris [contre le délitement de la France], le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l’intervention de nos camarades d’active dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national. »

Très loin d’un appel au putsch, les militaires esquissent un futur possible qu’ils déplorent. C’est précisément pour lutter contre cette possibilité d’une intervention d’active sur le territoire qu’ils ont écrit et signé cette tribune !

Une subtilité qui aura échappé à Daniel Schneidermann qui nous gratifie donc d’un excellent bobard.

À titre accessoire, on notera que Maxime Switek de BFM s’est illustré dans cette affaire avec un bobard par bandeau.

Plus vicieux que Daniel Schneidermann, de quoi s’épargner – pour le moment – une participation aux Bobards d’Or !

26/01/2022

Source : Bobards d'Or.fr