Allemagne. L’impossible alliance entre les Conservateurs et l’AfD ?

Avec un certain optimisme, Nicolas Faure avait évoqué dans nos colonnes l’hypothèse d’une coalition bleue et noire (bleue : identitaire de l’AfD et noire : conservateurs de la CDU/CSU) à l’issue des élections allemandes du 23 février. Le désenclavement de l’AfD par Elon Musk et JD Vance permettait d’envisager cette hypothèse. Mais c’était méconnaitre la capacité de résilience du système et des relais de Soros. À 6h01 du matin le lundi 17 février, la police politique a débarqué chez 60 internautes détenteurs de comptes patriotes pour saisir les ordinateurs et monter une opération des désinformation/diabolisation dans la dernière semaine de la campagne électorale dans le but d’entraver la progression de l’AfD et de la sortir à nouveau de tout horizon de participation au pouvoir. Au risque de rendre l’Allemagne ingouvernable. Nous publions ci-dessous le point de vue de François Stecher, longtemps correspondant de Polémia en Allemagne. Texte rédigé avant la rafle du 17 février.

Polémia

Les derniers sondages

L’hypothèse d‘une coalition « noire et bleue » évoquée – même avec prudence – par Nicolas Faure est une aberration. Une AfD sortant des urnes avec une majorité relative ne pourrait même pas former une coalition.

Les sondages donnent aujourd’hui l‘Union CDU-CSU légèrement sous les 30%, l‘AfD légèrement au-dessus de 20 % – les dernières attaques de migrants ne bouleverseront pas les choses.

La SPD et les Verts se disputeront les 3e et 4e places autour de 15 %.

Derrière, trois partis doivent se battre pour entrer au Bundestag : Die Linke, BSW et FDP (cependant, même s’ils ne passent pas la barre des 5 %, ils pourraient avoir des députés, en élection directe de circonscription).

Une alliance impossible ?

Friedrich Merz, qui sera inévitablement le prochain chancelier fédéral, n‘aura que des mauvaises options à sa disposition.

La moins mauvaise pour lui serait une coalition majoritaire avec la SPD. Cette coalition ne sera possible que si les trois petits partis échouent à entrer au Bundestag.

Si un seul des trois passe la barre, il est quasi certain que seule une coalition à trois pourrait être majoritaire. Examinons les cas :

Si c‘est Die Linke, pas d’alliance possible, le gouvernement fédéral restera minoritaire.

Si c‘est le BSW, alliance possible mais Sahra Wagenknecht viendra renforcer les inclinations pacifistes et russophiles de la SPD, face au valet néocon Merz ; tensions à prévoir entre les 3 partenaires sur l’immigration (Union = faux durs à la solde de Soros ; SPD = modérément immigrationnistes ; BSW = favorables à un contrôle strict frontières) et sur l’économie.

Si c‘est la FDP, alliance possible (coalition « Deutschland »), mais choix cornélien pour la FDP, qui a furieusement besoin d‘une cure d’opposition pour se refaire ; une longue traversée du désert s’annonce pour ce parti autrefois faiseur de rois.

Une alliance « noire-verte » (CDU-CSU et écologistes) est aujourd’hui impensable, compte tenu de l’image des Verts dans l’électorat de l‘Union. Si Merz fait cela, il pourrait perdre une fraction importante (peut-être un tiers) de ses électeurs, qui passeront à l‘AfD ou aux Freien Wähler… ce sera le prélude à la conquête de Länder de l‘Est par l‘AfD.

François Stecher

18/02/2025