Agenda : prochain Forum de la Dissidence le samedi 16 novembre

Selon l’INSEE, à la fin du premier trimestre 2024, la dette publique s’établissait à 3 159,7 milliards d’euros, soit 110,7 % du PIB, auxquels s’ajoute un déficit annuel de 170 milliards d’euros, soit plus du tiers des dépenses de l’État. Un record absolu. Quand certains parlent d’augmenter des impôts déjà très élevés, d’autres – c’est le cas de Polémia – parlent de chasser les dépenses nuisibles. Et il y en a. Dans le message ci-dessous, Jean-Yves Le Gallou dresse un état des lieux succinct des dépenses qui grèvent le budget de l’État. Vous découvrirez également le très beau panel d’invités au prochain Forum de la Dissidence, qui se tiendra le samedi 16 novembre à Paris, sur le thème « 3000 milliards de dette : chassons les dépenses nuisibles ! ». Nous vous attendons nombreux.

Forum de la Dissidence : « 3000 milliards de dette ? Chassons les dépenses nuisibles ! »

Samedi 16 novembre 2024 de 9h30 à 18h30.

Paris.

Êtes-vous prêts à vous laisser tondre, à vous laisser piller ?

Voilà des chiffres qui font frémir :

1 000 milliards de dette supplémentaires, c’est le bilan de Macron depuis qu’il est chargé des comptes de la France comme ministre des Finances (en 2014) puis comme président (2017-2022).

depuis qu’il est chargé des comptes de la France comme ministre des Finances (en 2014) puis comme président (2017-2022). 3 200 milliards, c’est le montant de l’endettement de la France, plus que le PIB annuel, plus que la richesse produite chaque année en France.

plus que le PIB annuel, plus que la richesse produite chaque année en France. 150 milliards, c’est le déficit annuel du budget de l’État, 40 % des dépenses financées par la dette, une dette dont la charge va s’aggraver au cours des années à venir compte tenu de l’envolée des taux d’intérêt et de l’indexation de nouveaux emprunts sur l’inflation.

Alors, que faire ?

Attendre le défaut de paiement et la mise en tutelle de la France par ses créanciers (55 % de la dette est détenue par des particuliers ou des institutions étrangères) et l’Union européenne d’Ursula von der Leyen ? Créer des impôts nouveaux (sur les revenus ? sur les biens immobiliers ?) alors que la France est déjà championne du monde des prélèvements obligatoires ?

Êtes-vous prêts à vous laisser encore plus taxer ? Prélever directement sur l’épargne privée, à partir des comptes bancaires et des assurances vie ? Êtes-vous prêts à vous laisser tondre, à vous laisser piller ? Non. Non. Mille fois non.

Une autre solution est possible ! S’attaquer aux vrais problèmes. Sabrer dans les dépenses NUISIBLES.

100 milliards d’économies, c’est possible !

Car, voyez-vous, s’il y a des dépenses publiques utiles (sécurité, souveraineté, santé, éducation), il y a aussi des dépenses inutiles (la gabegie des princes qui nous gouvernent), mais surtout, surtout, il y a des dépenses NUISIBLES. Oui, des dépenses NUISIBLES, profondément nuisibles.

Les dizaines de milliards que coûte l’immigration qui menace notre sécurité et notre identité.

Les dizaines de milliards de la fraude sociale.

Les dizaines de milliards versés à l’Union européenne comme en aides extérieures aux pays en développement (?) et à l’Ukraine.

Les milliards de subventions aux médias, tous plus partiaux les uns que les autres, de Libération à Radio France et France 2.

Les milliards de subventions aux associations militantes immigrationnistes et wokistes.

Les milliards de dépenses pour le logement et la politique de la ville.

Sans oublier le coût des 700 agences publiques plus ou moins parasitaires et l’infestation de l’hôpital et de l’Éducation nationale par des bureaucrates nuisibles.

Et j’en passe ! Oui, il est possible de trouver 100 milliards d’économies !

Dette et déficit : chassons les dépenses nuisibles !

C’est pour cela que Polémia va s’inviter dans le débat budgétaire, le samedi 16 novembre prochain, lors de notre prochain forum de la dissidence qui sera consacré à VAINCRE LA DETTE PAR LA TRAQUE DES DÉPENSES NUISIBLES.

Et pour cela – outre les traditionnels intervenants de Polémia – nous aurons un beau plateau : l’ambassadeur Xavier Driencourt, le préfet Michel Auboin, l’essayiste Jean-Paul Gourevtich, l’économiste Philippe Herlin, l’agrégé de droit Jean-Claude Martinez, l’ancien ministre et député européen Thierry Mariani, l’économiste Fabien Bouglé, sans oublier de jeunes pousses identitaires comme Alice Cordier du collectif Némésis et Lucas Chancerelle de TV Libertés.

Bien sûr, tout cela a un coût. Pour la location de la salle. Pour la sécurité de la réunion. Pour l’établissement du fonds documentaire. Pour la production des vidéos de démonstration et des visuels d’illustration. Pour la mobilisation sur les réseaux sociaux. Et la diffusion de nos travaux.

Pour cela nous avons besoin de 15 000 euros. Nous comptons sur votre soutien. C’est grâce à cela que Polémia peut continuer à irriguer le débat public de concepts innovants. Et prôner un triple choc : budgétaire, libertaire et identitaire.

Les mots sont des armes.

Dénoncer les dépenses nuisibles, c’est sauver nos comptes publics en frappant la gauche au portefeuille. Aidez-nous. Je compte sur vous.

Jean-Yves Le Gallou

