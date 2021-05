Parution : Napoléon. L’enfant corse qui devient empereur

Deux siècles après la mort de Napoléon Bonaparte (1769 — 1821), que les enfants savent-ils de son histoire ?

À l’occasion de ce bicentenaire, Clotilde Jannin fait revivre dans cet album quelques épisodes fameux de la légende napoléonienne. Elle s’est attachée à l’enfance et à la jeunesse de cet « enfant corse » que rien ne prédestinait à devenir empereur, avant de décrire quelques grands moments de sa carrière militaire sans oublier le couronnement, la campagne de Russie et l’exil à Sainte-Hélène.

Napoléon a gouverné la France pendant seize années. Grâce à son génie militaire, il a dominé l’Europe, reconstituant l’empire de Charlemagne, mille ans après l’empereur à la barbe fleurie. Ces conquêtes auront été faites au prix de la vie de dix millions de soldats et son orgueil ambitieux aura été la cause de sa chute. Mais son souvenir est encore présent dans nos lois, le baccalauréat, la Légion d’Honneur… Le petit officier corse adoré par ses soldats, détesté par les uns, admiré par les autres, a pris sa place dans l’Histoire de France.

Les illustrations de Cyril Flautat, énergiques et tout en mouvement, entraînent le jeune lecteur dans l’univers napoléonien. Toutes les tenues, navires, armes, bâtiments que l’on découvre dans chaque dessin sont le fruit de multiples recherches documentaires, qui font de l’album un véritable livre d’histoire. Cyril Flautat s’est inspiré de documents d’époque et d’anciens albums pour la jeunesse comme ceux de Job ou de Caran d’Ache, avec quelques clins d’oeil au célèbre film d’Abel Gance.

L’auteur

Mère de famille passionnée par l’Histoire, auteur de plusieurs biographies pour la jeunesse (Éd. Edilys), Clotilde Jannin a choisi de raconter, dans un style direct, très vivant et riche en dialogues, quelques épisodes parmi les plus significatifs de la vie de Napoléon Bonaparte. Elle a également signé aux Éditions de la Nouvelle Librairie Jeunesse, Bertrand Du Guesclin, hardi chevalier.

L’illustrateur

Formé aux Arts Appliqués de Lyon, longtemps directeur artistique dans la publicité, féru d’Histoire, de littérature et de bande dessinée, Cyril Flautat vit avec sa famille au cœur des montagnes de Savoie. Il a déjà publié trois livres en tant qu’auteur et illustrateur : William Adams le samouraï des mers (Éd. du Jasmin) ; Au temps des samouraïs (Éd. Fleurus) ; Les Ténèbres de l’Inquisition (Éd. Elisa), tous fondés sur l’Histoire. Conjuguant savoir-faire classique et savoir-faire digital, il a créé des illustrations aussi documentées qu’énergiques.

Éléments techniques

Napoléon. L’enfant corse qui devient empereur, Clotilde Jannin, Cyril Flautat, La Nouvelle Librairie Éditions, Collection Jeunesse, 2021, 32 p. 9,90 €. ISBN : 978 – 2‑491446 – 47‑5