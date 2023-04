Le « Nouveau Présent » se lance sur internet

Correspondance Polémia ♦ À l’initiative de François Brigneau, Bernard Anthony et Jean Madiran, le quotidien Présent a été, durant plus de quarante ans, une véritable incongruité dans le paysage éditorial français. Sans publicité, sans mécène milliardaire, Présent a porté, jour après jour, le flambeau du courant « national-catholique » et il n’est pas utile de partager toutes les options, idéologiques ou philosophiques, de cette famille de pensée pour saluer là un réel exploit professionnel et militant.

Las, les mutations technologiques et sociologiques, la crise de la presse et plus généralement de la lecture, les impératifs économiques et les procès sont finalement venus, en juin dernier, à bout de l’aventure. Du moins sous sa forme papier et quotidienne, car une large partie de l’équipe rédactionnelle, rejointe par de nouvelles bonnes volontés, a décidé de ne pas laisser mourir « l’esprit Présent », en relançant le titre sous forme numérique. Ainsi est né le « Nouveau Présent » !

Dirigé par Christian Mouquet et Xavier Eman, le « Nouveau Présent » se veut à la fois un site d’information, d’analyse et de débat, mais également un organe militant, porte-voix et relais de toutes les initiatives de la « mouvance identitaire » qui fleurissent sur le territoire.

Fidèle à sa tradition catholique, mais sans œillères ni oukases, ce nouveau média – qui s’inscrit dans le large spectre de la « réinformation », dont le quotidien Présent fut « avec Radio Courtoisie, le principal précurseur », selon les mots de Jean-Yves Le Gallou –, se veut ambitieux et conquérant, souhaitant être la première pierre d’un grand projet consistant à incarner l’esprit de résistance du peuple français pour devenir « l’épée et le bouclier » des oubliés et des méprisés. « Bousculer les convenances et les conventions de l’entre-soi médiatique, relayer les initiatives qui s’opposent à notre disparition programmée, et défendre le droit des autochtones, des catholiques, des Français, voilà notre objectif ! » affirme Xavier Eman.

On peut donc dès aujourd’hui retrouver la plupart des plumes qui portèrent le quotidien (Camille Galic, Françoise Monestier, Philippe Randa, Francis Bergeron, Anne Le Pape, Alain Sanders, Olivier Pichon, Chard…), épaulées par de nouveaux talents (Julien Langella, Yann Vallerie, Pierre Saint-Servant…) afin de « ne pas être le dernier carré mais l’avant-garde d’une tradition qui ne doit pas se confondre avec un conservatisme muséifié mais devenir le socle d’une communauté d’espérance et d’action. » comme l’explique encore son rédacteur en chef.

Évoquant la naissance du « Nouveau Présent », Libération s’alarmait d’une « ligne identitaire encore durcie » et d’une ouverture « à la Nouvelle Droite et aux nationalistes-révolutionnaires ».

Un média qui inquiète Libération ne peut évidemment que mériter l’intérêt et le soutien : https://nouveaupresent.fr/

21/04/2023