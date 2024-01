In memoriam : Grégoire Tingaud

Par Jean-Yves Le Gallou, président de la Fondation Polémia

C’est avec une peine immense que j’ai appris la mort de Grégoire Tingaud, samedi 20 janvier.

Il avait derrière lui 30 ans de combat politique et culturel. C’était un homme carré. Il promenait un regard acide sur le monde et pratiquait un humour froid, souvent couplé avec une tendance à l’autodérision.

Militant national, il savait à la fois coller des affiches et animer des équipes d’élus comme directeur de cabinet du groupe FN, puis du groupe MNR, au conseil régional d’Île-de-France, de 1995 à 2004.

Après une vie professionnelle bien remplie, il avait replongé dans la politique en apportant son exigeante contribution aux équipes d’Éric Zemmour. Il avait aussi contribué à la Nouvelle Revue d’histoire (NRH) et s’était investi dans l’Institut Iliade.

M’exprimant ici sur Polémia, je voudrais rappeler le rôle déterminant qu’il a joué dans sa création.

En 2002, il avait imaginé un think tank sur internet. Produire des textes d’un côté, en repérer d’autres pour les faire connaître sur un site dédié. Rapidité, vélocité, viralité. Cela peut paraître banal aujourd’hui mais c’était profondément innovant en 2002. Une nouvelle méthode pour livrer une bataille du faible au fort.

Hommage du monde ancien (les agences de presse) au monde en devenir (Internet et les réseaux sociaux), c’est une dépêche de l’AFP qui annonça la création de Polémia le 2 décembre 2002 dans le but de fournir « des armes de reconquête intellectuelle politique et morale » afin « d’éveiller la conscience civilisationnelle ». Le combat continue.

Mes plus affectueuses pensées vont à ses proches parents, son épouse et ses trois enfants qui poursuivront sa lignée.

Jean-Yves Le Gallou

23/01/2024

Françoise Monestier, sa collègue et camarade, livrera prochainement un portrait de Grégoire.