Comme chaque semaine, I-Média décrypte l’actualité médiatique en déconstruisant le discours dominant.

I-Média n°334 – Covid-19 : Bobards et occultations médiatiques

Sommaire

01:17 L’image de la semaine

Pour protester contre l’islamisation de la France et de l’Europe, le collectif Némésis – composés de femmes européennes – a mené une action choc face à la tour Eiffel.

04:00 Covid-19 : mensonges et occultations médiatiques

Alors que les médias continuent d’agiter les peurs, retour sur quelques éléments soigneusement cachés par les journalistes. Inutilité des masques en plein air, efficacité questionnable du confinement et coût de cette mesure-massue, amélioration de la situation malgré les annonces catastrophistes sur des variants dangereux…

29:42 Revue de presse

34:19 Dassier : le dérapage ?

La scène a été largement commentée sur les réseaux sociaux. Dans l’émission L’Heure des Pros, Jean-Claude Dassier a réclamé plus de mixité ethnique et culturelle en utilisant les termes « noirs » et « arabes ». Un dérapage pour de nombreux journalistes.