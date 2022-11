Le 8e Forum de la Dissidence aura lieu à Paris le samedi 3 décembre. Le thème sera résolument offensif : « Faire face au système Macron ». Nous vous présenterons dans les prochains jours les différents intervenants qui prendront la parole lors de cet événement exceptionnel. Vous retrouverez notamment une intervention de Jean-Eudes Gannat, militant identitaire et catholique, auteur de Pourquoi l’Alvarium.

Alors que s’intensifient les condamnations à l’égard des militants patriotes et que le contrôle généralisé étend son emprise jusqu’aux recoins les plus privés de notre existence, il est urgent de réfléchir aux solutions et aux attitudes à adopter pour faire exploser le système.

Pour s’inscrire au 8e Forum de la Dissidence : https://my.weezevent.com/8e-forum-de-la-dissidence-polemia-faire-face-au-systeme-macron