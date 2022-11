Courage, réalisme et espérance avec Michel Geoffroy [8e Forum de la Dissidence]

Le 8e Forum de la Dissidence aura lieu à Paris le samedi 3 décembre. Le thème sera résolument offensif : « Faire face au système Macron ». Nous vous présenterons dans les prochains jours les différents intervenants qui prendront la parole lors de cet événement exceptionnel. Vous retrouverez notamment une intervention de Michel Geoffroy, auteur de Immigration de masse. L’assimilation impossible, La Super-classe mondiale contre les peuples et La Nouvelle guerre des mondes.

Le perdant dit : « Que va-t-il se passer ? »

Celui qui gagne dit : « Que dois-je faire ? »

Que faire alors ?

Il faut reconquérir le pouvoir par la base, par la proximité avec notre peuple, avec notre identité et notre culture, avant d’espérer conquérir les urnes. Il faut entreprendre une sécession constructive et non pas un survivalisme utopique.

