Cérémonie des Bobards d’Or 2023 : France 2 grand vainqueur ! [Vidéo]

Découvrez la 14e cérémonie des Bobards d’Or de la fondation Polémia présentée par Floriane Jeannin de TVL et Corentin Perrigny de Radio Courtoisie en vidéo.

De la guerre en Ukraine aux mensonges de Gérald Darmanin sur le stade de France, du meurtre d’Alban Gervaise à la défense farouche de Taha Bouhafs, les journalistes français se sont particulièrement illustrés cette année, mensonges, omissions et autres trucages sont de retour. Des menteurs professionnels du service public aux tchékistes zélés de Médiapart, sans oublier les petits marquis de BFM, découvrez les Bobards d’Or 2023 !

Cette année c’est France 2 et plus particulièrement son JT de 20h qui remporte le Bobard d’Or pour son habileté à confondre des missiles et des cheminées. À la deuxième place on retrouve l’ensemble de la classe médiatique pour son mensonge industriel sur Grégoire de Fournas. Enfin, Philippe Val ferme la marche avec une honorable troisième place sur le podium, pour avoir affirmé que comme durant l’épidémie de Sida, les routiers étaient les principaux responsables de la transmission. Un podium de haute volée !