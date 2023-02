Bobards d’Or 2023 : France 2, AFP… les plus gros menteurs médiatiques récompensés !

Communiqué de Polémia – Palmarès des Bobards d’Or

Réuni lundi 13 février au théâtre du Gymnase à Paris, le public de la cérémonie des Bobards d’Or a couronné les meilleurs mensonges médiatiques de l’année écoulée. Voici le palmarès :

Bobard d’Or : pour le bobard fumeux, Delphine Ernotte et France2

Le 8 aout 2022, une journaliste du JT de France 2 avait annoncé sur fond de musique angoissante l’envoi de missiles russes à proximité immédiate de la centrale nucléaire de Zaporijie. Et pour appuyer la démonstration elle avait présenté la photo d’une cheminée d’usine abimée. France 2 avait ensuite reconnu « une fâcheuse erreur… qui ne change rien à la réalité » (sic). Un bobard de guerre de très belle facture.

Bobard d’argent : pour qu’il retourne en bobardie ! AFP, France Info, BFMTV, Le Monde… et bien d’autres

Alors que le député Grégoire de Fournas avait invité les clandestins de l’Ocean Viking à retourner en Afrique, l’AFP, le Monde, BFM TV, France info, ces chevaliers du bobard, ont dénoncé un « incident raciste ». Une pure diffamation triplement démentie : par la vidéo de l’incident parlementaire, par le compte-rendu de séance de l’Assemblée nationale et par la décision prise par le bureau de l’Assemblée nationale, pour sanctionner de Fournas mais sur un autre motif. Bobard national. Mensonge total qui continue pourtant d’être régulièrement repris par des journalistes contre des faits matériellement établis.

Bobard de bronze : pour le bobard séropositif, Philippe Val et LCI

Pour Philippe Val, ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter pour avoir accusé sur LCI « les routiers d’avoir propagé le sida » dans le but de dénigrer les convois de la liberté au Canada. Affirmation gratuite et amalgame odieux pour ce bobard séropositif.

Gérald d’or : pour le bobard collaboratif, le darmaningate

Enfin sur proposition des présentateurs Floriane Jeannin (TVL) et Corentin Perrigny (RC), le jury – Martial Bild pour TVL, Valentin Schirmer pour Radio Courtoisie, Greg Tabibian pour J’suis pas contentTV, Michel Geoffroy pour Polémia – a décerné à Darmanin un Gérald d’Or pour sa capacité à fournir aux médias des bobards bien empaquetés : par exemple ceux mettant en cause les Anglais dans les incidents du Stade de France et l’extrême droite dans les émeutes qui ont suivi le match France/ Maroc. La propagande gouvernementale ne fonctionne que parce que les médias relaient avec complaisance les bobards des ministres dès lors que ceux-ci sont au service du politiquement correct.

Polémia

14/02/2023