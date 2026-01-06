À Berlin, l’extrême gauche attaque et sabote… dans l’impunité ?

Berlin, capitale d’un des pays les plus puissants du monde, a été frappée par un groupe d’extrême gauche le lundi 3 janvier 2026 vers 3 heures du matin. 45 000 ménages et 2 200 entreprises ont été privés d’électricité suite à un sabotage reconnu par un groupe d’extrême gauche, le Vulkangruppe.

Jean Hemera, officier de cavalerie

Un groupe violent de gauche

Déjà en 2024, ce groupe d’extrême gauche avait, suite à un autre sabotage visant l’usine Tesla, provoqué une coupure de courant de plusieurs jours qui avait impacté plusieurs milliers de ménages.

D’après l’Office fédéral de protection de la Constitution (Bundesverfassungsschutz), le groupe est actif depuis bien plus longtemps. « À Berlin et dans le Brandebourg, des groupes surnommés “groupes volcan” commettent des attentats incendiaires contre des infrastructures critiques à intervalles réguliers depuis 2011, souvent avec des conséquences importantes pour la population », indique le dernier rapport.

Il s’agit donc en 2026 de la poursuite d’une logique dévastatrice et les services de sécurité allemands ne citent aucune arrestation, aucune dissolution : rien. Les politiques ne parlent que d’augmenter le nombre de groupes électrogènes, de demander l’aide de l’État fédéral et l’aide de l’armée.

Comme d’habitude, quand on montre la lune à ces politiques en charge de la sécurité des populations, ils ne regardent que le doigt.

Un bilan lourd

Sur le terrain, des dizaines de milliers de foyers, ainsi que des supermarchés, des commerces, des restaurants et des entreprises du sud-ouest de Berlin, sont privés d’électricité depuis samedi matin. Une grande partie de Steglitz-Zehlendorf est touchée par la panne. Police, pompiers, protection civile et organisations humanitaires sont mobilisés en nombre. Mais avec quelle réelle efficacité ? Quelques gymnases ont été transformés en centre d’accueil, mais il ne s’agit que de quelques centaines de lits de camp face à 45 000 foyers sans chauffage. Ceux qui le peuvent ont quitté la ville et se sont réfugiés dans la famille ou chez des amis. Il neige à Berlin et la température descend jusqu’à – 10 degrés la nuit.

Les points clés lundi 05 janvier 2026

Le groupe d’extrême gauche Vulkan a revendiqué l’incendie criminel d’un pont à haubans de la centrale électrique de Lichterfelde. La police confirme l’authenticité de cette reconnaissance.

30 000 foyers et 1 700 entreprises sont toujours privés d’électricité ce lundi, 3 jours après le sabotage. Le rétablissement complet du courant est prévu au plus tôt pour jeudi. Les pertes pour les entreprises se montent à plusieurs centaines de millions d’euros. Il est clair que de nombreuses personnes mourront du fait de ce sabotage.

Les communications téléphoniques et les appels d’urgence sont limités. Plusieurs centres d’hébergement d’urgence, centres d’accueil et points de contact sont ouverts pour alerter les pompiers et la police en cas d’urgence. Dix-sept écoles resteront fermées jusqu’à mercredi ; un service de garde d’urgence sera mis en place. Les crèches concernées seront également fermées lundi, avec un service de garde d’urgence dès mardi.

Les mesures

Le maire de Berlin, Kai Wegner, brille par sa compétence, ainsi que son conseil municipal (chrétiens-démocrates plus socialistes) : il a qualifié l’attaque contre le réseau électrique d’« acte terroriste », la candidate tête-de-liste du parti Die Linke, Elif Eralp, a exigé un renforcement de la préparation aux crises, la sénatrice chargée des Affaires économiques, Franziska Giffey (SPD), a demandé l’aide du gouvernement fédéral pour l’enquête.

Le maire (CDU, chrétien-démocrate) souhaite consolider les infrastructures critiques. « Cela prouve une fois de plus qu’une sécurité à 100 % est impossible », a déclaré l’élu CDU. L’État reste vulnérable à des attaques de ce type.

« Nous devons éliminer cette vulnérabilité », a-t-il ajouté. Il a toutefois précisé que cela prendrait du temps et que des zones critiques demeurent pour l’instant à protéger. « Dois-je poster un policier à chaque endroit ? » Seule une petite partie du réseau électrique est aérienne. Cette portion nécessite une protection renforcée, par exemple par la vidéosurveillance et des services de sécurité.

Autant de logorrhées verbales qui aident efficacement les sinistrés. Il sera intéressant de constater ce que les urnes diront aux prochaines élections.

Facit

Ce sabotage est malheureusement encore une fois le résultat de l’incurie des politiques allemands de tous bords, qui ne connaissent qu’une cible dans leurs trahisons répétées : quelles mesures concrètes contre ces groupuscules connus des services, antifas et autres, mais profitant d’une impunité totale ?

Il serait bon que les politiques de notre pays en tirent un enseignement et prennent, eux aussi, des mesures de salut public contre les acteurs de la même mouvance qui pillent, brûlent, détruisent à intervalles réguliers dans nos villes et nos villages.

Comme le disait Einstein : « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire ».

Jean Héméra

06/01/2026